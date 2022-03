Výhrady měl už k té první: „Cadu to dal pod sebe a my tam sice měli dost hráčů, ale blbě jsme to dostoupili. Tam prostě nesmí zůstat tak zcela volný hráč,“ zlobil se Horejš.

K dalším dvěma gólům se trenér Dynama ani nechtěl vyjadřovat: „Oba ty góly byly hrůzostrašné,“ lomil rukama.

Zato z gólů, které s Pardubicemi dávali jeho svěřenci, měl Horejš radost. Čemuž se nelze divit, oba dalekonosné projektily Jakuba Hory a Ben᠆jamina Čoliče byly opravdu výstavní! „Já jsem hlavně rád, že ty góly dáváme. Že jsme schopni ty góly dát, to je pozitivní,“ zdůraznil, ale k tomu hned dodal: „My však potřebujeme vítězit a tři góly nám na výhru prostě musí stačit!“

Za odvedený výkon Horejš nicméně hráče nehanil: „Přes výhrady k obdrženým brankám jsem byl rád, že i na tak těžkém terénu se dá hrát takový fotbal, jaký se hrál. Ty lidi, co přišli na stadion, anebo se dívali v televizi, to muselo určitě bavit,“ zdůraznil.

Zatímco Jihočeši bod ze hřiště soupeře nakonec brali, hráči Pardubic dvoubodovou ztrátu kousali jen se sebezapřením: „Jsme smutni, protože si myslím, že jsme na tři body měli, bohužel ale máme jen jeden. Ačkoli jsme třikrát vedli a měli tudíž tu výhru už udržet. Musíme však i ten jeden bod brát, hráli jsme totiž s kvalitním soupeřem,“ uznal trenér Jaroslav Novotný.

Ve dvou gólech Pardubic měl prsty záložník Tomáš Solil: „Myslím si, že Cadu mě periferně viděl a míč mi cíleně nahrával, je v tomto směru hodně šikovný,“ chválil brazilského záložníka. „Já jen nastavil nohu a dal to do odkryté branky,“ popisoval gol na 1:0 jeho střelec.

Na 3:2 skórovaly Pardubice z penalty, na kterou upozornil VAR poté, co Havlův zákrok na Solila sudí Zelinka zprvu nepískal. „Nějaký dotek tam určitě byl, ten bek mě trefil,“ tvrdil Tomáš Solil, jenž se po střetu s Havlem ocitl na zemi. Viník Lukáš Havel po zápase jen krčil rameny: „Ta situace byla na posouzení hodně těžká, jestli jsem ho trefil, anebo ne, sám nevím, byly to milimetry. Ale myslím, že jsem hrál balon,“ tvrdil stoper Dynama.

V neděli se Dynamo doma střetne s Jabloncem (15:00).