Mužstvo oproti minulé sezoně doznalo řady změn. Jsou příchody nových hráčů dle vašich představ?

Všechny hráče, kteří teď do týmu přišli, jsme měli vytipované, stáli jsme o ně a já jsem rád, že se nám je podařilo získat. Doplnit tým bylo nutné, řada hráčů totiž odešla. Pevně věřím, že ti, co za ně přišli, budou pro nás přínosem. Hráčský kádr však uzavřený ještě není, o nějaké hráče ještě máme zájem a věřím, že během nejbližších dnů mužstvo doplníme tak, abychom jeli na soustředění do Rakouska ve složení, v jakém bychom měli jít i do ligy.

Co Pavel Šulc a Filip Havelka, které jste měli na hostování, ale zároveň také patřili do základní sestavy?

Přejeme jim, aby se v mateřských klubech prosadili, ať už Šulc v Plzni, či Havelka ve Spartě. Nicméně kdyby se jim to nepovedlo, máme velký zájem, aby se oba vrátili. Oba vědí, že o ně máme zájem a oběma se tady i líbilo.

Co chystáte v přípravě?

Vedle přátelských střetnutí s Plzní, Táborskem a Vyšehradem pojedeme i na herní soustředění do rakouského Kaprunu, kde už budeme ladit formu na ligu. Jsme rádi, že vedení klubu nám zahraniční soustředění umožnilo, podmínky na trénování jsou v Kaprunu skvělé a navíc tam máme i dva kvalitní soupeře na přípravná utkání.

Liga ještě nebyla rozlosována a vlastně ještě ani není úplně jisté, kdo postoupí a kdo sestoupí. Pokud vůbec někdo sestoupí… S tím nemáte žádné problémy?

Je to atypická situace, my se s tím ale nějak víc nezabýváme a řešíme sami sebe. Staráme se o to, abychom sestavili kvalitní tým, který do ligy půjde nachystaný co možná nejlépe.

Vy osobně jste se nijak netajil tím, že máte velký zájem, aby i příští sezonu pokračoval Jaroslav Drobný. Jste rád, že ještě na rok kývl?

Pro nás to, abychom ho ještě přemluvili, byla jasná priorita. A jsem moc rád, že se nám to povedlo. Jak Drobas, tak Sivi (Tomáš Sivok – pozn.), byli po svém návratu ze zahraničí velkými osobnostmi a Jardu nahradit by bylo velice složité.

Bylo hodně těžké ho ještě na rok přemluvit?

Jednoduché to nebylo. Jasně, Jarda má ke klubu velký vztah, ale rodina žije v Hamburku, syn mu dorůstá a taky chytá, tak by na něj rád dohlížel. Nicméně já na něm vidím, že stále má chuť chytat a věřím, že pro nás bude stejně velikou oporou, jakou byl v minulé sezoně.

Zdeněk Křížek byl v Dynamu dvě desítky let, počítá s ním klub na nějaký post?

Kříža pro Dynamo odváděl výbornou práci a zaslouží si respekt nás všech! Už v zimě věděl, že klub musí hledat nějakého mladšího gólmana, neboť jsme nechtěli mít čtyřicetiletého a osmatřicetiletého brankáře. Proto přišel Ivan Sušak, jenž kvůli koronaviru ale neměl prostor, abychom ho viděli. Jarda teď bude mít celý rok na to, aby za sebe připravil náhradu. Proto jsme přivedli Vorla, jenž by do budoucna měl po Jardovi roli jedničky převzít. Kříža tady bude působit jako trenér brankářů v akademii.

Jednou z nových tváří týmu je Martin Králík, jenž v Žilině byl oporou. Co si od něj slibujete?

Že nahradí na stoperu Tomáše Sivoka. Já o něj hodně stál, na svůj věk už toho má hodně odkopáno, od osmnácti let hraje slovenskou ligu, je silný na balonu a v Žilině patřil ke stěžejním hráčům. Pevně věřím, že i v našem týmu se prosadí.

A co Denis Baumgartner?

Je to ročník 98, kvalitní levák, hraje ve slovenské jednadvacítce a tudíž i perspektiva do budoucna.

Do Jablonce přestoupil Ivan Schranz, jenž byl nejlepším střelcem týmu. Nebudou teď chybět jeho góly?

Do útoku by měl ještě někdo přijít a máme už i nějaké hráče vytipované. Ale liga se ještě ani nedohrála a jak už jsem říkal, hráčský kádr stále ještě nemáme uzavřený.