Před nedělním kláním Dynama se Slováckem (14.30) odpovídal Pavel Novák na dotazy Deníku jižní Čechy.

Jste jedním z hráčů, kteří hájili barvy Dynama v předchozí prvoligové sezoně. Vybavíte si ale, kdy jste naposledy vyhráli v nejvyšší soutěži čtyři zápasy v řadě?

Nepamatuji se. Říkal jsem to už po třech výhrách v řadě, že si ani na ty tři vítězné zápasy po sobě nepamatuji. Už po Karviné, kdy jsme vyhráli potřetí, jsem říkal, že nic takového nepamatuji. A čtyři výhry, to snad nikdy ne… Nevím to jistě, ale prostě se na to nepamatuji… V každém případě je to nádhera!

A nádherná teď v Teplicích byla z vaší strany první půlhodina. To byl záměr, na ně takhle vlítnout?

Věděli jsme, že hrají vzadu na tři beky a že tam mají taky okénka. Splnili jsme do puntíku to, na co jsme se připravovali. To se nám vyplatilo, dali jsme tři branky a měli tam i další šance. Buďme ale rádi za ty tři góly a za ty tři body, které jsme si přivezli.

Zmínil jste nevyužité šance a tu největší jste ukázkovým pasem připravil vy pro Ivana Schranze. Opravdu jste ho tou přihrávkou hledal, anebo šlo o náhodný nákop?

Viděl jsem ho tam a snažil se mu přihrát, ale nebylo to nic, nač bychom se nějak speciálně připravovali. Byl tam vypadlý míč na vápně a já jen čekal, kdo se rozběhne, protože jsem věděl, že oni tam po těch ztrátách mají vzadu díry a Ivan se tam výborně nabídl. Akorát je škoda, že to nedotáhl do konce.

Co ta pohárová porážka se Spartou? Zdá se, že vás to dolů nesrazilo a spíš jako by vás to ještě víc vyhecovalo…

Přesně tak, my chtěli ukázat, že jsme předtím v lize nevyhráli třikrát v řadě náhodou. Proti Spartě to byla úplně jiná soutěž, pro nás je důležitá hlavně liga. Pohár jsme nepodcenili, byl to se Spartou krásný zápas, plný stadion a mrzí nás, že nebyl lepší výsledek. Že bychom si ale z toho zápasu přenesli do ligy nějaké negativní myšlenky, to rozhodně ne.

Ostatně i se Spartou jste podobně jako v Teplicích na začátku utkání měli více ze hry a rozdíl byl akorát v tom, že v Teplicích jste své šance proměnili i v góly.

Je to tak, i já si myslím, že vstupy do zápasů teď máme vydařené. Akorát proti Spartě jsme chyby, které oni udělali, nedokázali potrestat, zatímco oni ty naše hned trestali. Kdybychom první gól dali my, mohlo se to vyvíjet jinak.

Zpátky ale k vašemu zápasu v Teplicích, domácí vás ve druhé půli přece jen v některých fázích utkání dokázali zatlačit. Jenže Jarda Drobný, který v Olomouci ani s Karvinou moc práce neměl, tentokráte potvrdil, že stále je to Pan brankář…

Od toho tady je, aby něco chytil (úsměv)… Ale souhlasím, Jarda je pro nás velká pomoc, jak při centrovaných míčích, tak i při těch dvou či třech skvělých zákrocích, které tam měl a kdy nás výrazně podržel. Teplice tlačily, my ale vedli 3:0 a věděli jsme, co hrát a že se nemusíme nikam hrnout. Myslím, že jsme i po přestávce měli zápas bezpečně pod kontrolou.

Vám osobně se nějaké zápasy v úvodu sezony příliš nevydařily a vypadl jste ze základní sestavy, dokonce jste naskočil i za béčko. Teď ale zase máte v základu pevné místo, akorát jste se ze středu obrany posunul na její levý kraj. Vám je jedno, na kterém postu nastupujete?

Říkám upřímně, že kde hraji, je mi úplně fuk. Prostě kdyby mi trenér řekl, ať jdu do brány, tak do té brány půjdu… Nejsem v mužstvu od toho, abych si vybíral v sestavě nějaké pozice. A že se mi nedařilo? Takový je fotbal, že jednou jste úplně dole a za čtrnáct dní to může být úplně naopak… I tohle je na fotbale pěkné.

Teď vám fotbal ukazuje tu svou lepší tvář, a to jak vám osobně, tak hlavně celému mužstvu. Vyhráli jste v lize čtyřikrát za sebou a v neděli máte šanci doma se Slováckem tuhle velkou sérii ještě protáhnout!

S tím cílem do zápasu také půjdeme, na druhou stranu ale Slovácko teď taky hraje velice dobře, daří se mu i výsledkově. Nicméně my jsme doma a před svými fanoušky prostě vždycky chceme vyhrát. A je jedno, kolikátá výhra v řadě by to byla, prostě chceme vyhrát.

Nehledě na to, že ve fotbale nic nelze mít za definitivní a vy po Slovácku jedete dvakrát za sebou ven, na Spartu a do Jablonce a že na jaře vás venku čekají i zápasy v Plzni a na Slavii.

My víme, že máme po Slovácku hodně těžký los, ale na tabulku se nám teď kouká moc hezky. Je to úplně něco jiného, než když jste někdo dole, babráte se v tom a říkáte si, teď prohrajeme a je zle… Teď máme takový relativně klidný polštářek, podcenit ale nic nesmíme, ještě je před námi spousta zápasů.