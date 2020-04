„Samozřejmě, že jsem rád. Všichni jsme doufali, že se na hřiště vrátíme co nejdřív a všichni jsme se na to už moc těšili,“ hned na úvod svého rozhovoru pro Deník jižní Čechy zdůraznil dvaadvacetiletý nadějný středopolař.

Ale jistě jste ani těch pět týdnů, kdy jste byli doma, nezaháleli, ne?

Měli jsme od klubu plán individuální přípravy, který jsme museli plnit, abychom si udržovali kondici. Bylo to ale takové ubíjející, být odkázaný jen na to, že člověk pořád jen běhá a běhá, to nemůže společnou přípravu nahradit.

Vy jste se během této vynucené přestávky stal vítězem hlasování fanoušků o nejhezčí gól Dynama v této sezoně. Potěšilo vás to?

Už v rozhovoru pro klubový web jsem se nijak netajil tím, že z toho mám velkou radost, že to potěší. Nicméně až takovou váhu tomu nepřikládám, hlavní byly body.

Když jsme spolu po té vaší ukázkové trefě na 2:0 proti Mladé Boleslavi hovořili, vy jste řekl, že si určitě budete ten gól pamatovat, protože jste v první lize zatím těch gólů až tolik nedal…

Je to tak, ale na druhou stranu já ani těch svých ligových startů až tolik nemám, takže ani těch gólů jsem až tolik dát nemohl… Mám-li hovořit konkrétně, tohle byl v lize teprve můj druhý gól.

A ten úplně první?

To bylo ještě za Liberec a shodou okolností taky proti Mladé Boleslavi. Asi bychom proti ní měli hrát pořád…

A co v reprezentaci za dvacítku či jednadvacítku?

Vybavuji si gól, který jsem vstřelil v Příbrami za dvacítku s Portugalskem. Tam jsem se trefil podobně hezky pod břevno jako teď s Boleslaví.

Vy sám jste moc gólů v lize zatím nedal, ale Dynamo jako tým se v tomto směru nemá zač stydět! V lize jste nastříleli ve 24kolech 39 gólů a Dynamo jako ligový nováček patřilo v tomto směru k nejlepším. Třeba Spartě jste ve dvou zápasech dali pět gólů! Hrát odvážně, to od vás trenéři chtěli?

Je to tak, my jsme na ofenzivu hodně sázeli, s touto taktikou jsme do zápasů šli a ofenzivní styl jsme se snažili preferovat proti každému soupeři. I trenéři nás stále nabádají, abychom se nebáli zakončovat a pořád to zkoušeli. Tak jsme se o to snažili.

A díky tomu jste také uhráli tolik bodů a dostali se v tabulce tak vysoko. Počítal jste s tím, že byste mohli být tak úspěšní, když jste do Dynama přicházel?

Kdyby mi řekl někdo v době, kdy jsme postoupili do ligy, že budeme hrát o nejlepší šestku, rozhodně bych mu nevěřil. My jsme si spíš přáli, aby se nám povedlo do ligy solidně vstoupit, abychom se dokázali v lize udržet.

Ať už liga bude pokračovat, anebo ne, starosti o záchranu už byste mít neměli. Co vy osobně? Věříte, že se vůbec ještě bude hrát?

Abych řekl pravdu, co bude, to já vůbec netuším. Jediné, co vím, že v nějakém předběžném plánu se objevil jako možný termín začátek června. Já si ale myslím, že se to bude každý týden měnit. Může se to přiblížit i oddálit, anebo taky úplně zrušit. My bychom rádi hráli, máme tu sezonu hodně dobře rozehranou. Ale myslím si, že je to v zájmu všech, nikdo nechce jen trénovat. Každý chce hrát, proto fotbal děláme.