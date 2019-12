Trefil jste se skutečně parádně, povedlo se vám někdy vstřelit hezčí gól?

Těžko říct… Já si to vůbec nevybavuji, já akorát viděl, jak letí míč a snažil jsem se jen nastavit nohu, abych to trefil. Jsem rád, že se mi to podařilo. Že to tam padlo tak hezky, to už je jen navíc.

Je to v sezoně už váš pátý gól, neaspirujete pomalu na nejlepšího střelce mužstva?

Pravda, horní příčky asi atakuji. Já však na to až tak nekoukám, od toho tam jsou jiní… Ale těší mě to.

A to jste mohl mít o gól víc, jenže jste neproměnil pokutový kop. To se vám nestává, co se to přihodilo?

Já čekal do poslední chvíle na gólmana, kam se mi hne. Sice se hnul, jenže mně podklouzla levá noha a jak jsem se dostal do záklonu, tak to šlo nad bránu.

Bez ohledu na tu neproměněnou penaltu jste vyhráli a prodloužili tak svou nevídanou sérii zápasů bez porážky na osm v řadě. Hodně si to užíváte?

My si řekli, že se budeme snažit navázat na předchozí zápasy a hlavně potvrdit ty body ze Sparty a z Jablonce. Jsme moc rádi, že se nám to povedlo. Nesmíme ale nic podcenit a musíme dál makat na sto procent.

Co Příbram? Zdálo se, že jste na ni dobře připraveni, a byť jste chvílemi hosty jako by nechávali hrát, do šancí jste je nepouštěli.

My věděli, že to bude těžký zápas, a to se potvrdilo. Příbram tady hrála dobře a my zpočátku trošku čekali, co hosté předvedou a spoléhali jsme na brejky. Ale i kombinačně jsme hráli dobře, z toho padl i ten první gól.

Co souboje se Slepičkou?

Držel se na mojí straně a já se přesvědčil, jak silný hráč to je. Byly to tvrdé souboje.

Vám třeba ale vzdušné souboje sedí, ne?

Že bych se v nich vyžíval, to ne, ale je to moje silná stránka.

Vám osobně se daří, hrajete stabilně. Je to vaše zatím nejlepší sezona v kariéře?

Hlavně je to pro mě první půlrok v první lize a navíc tak vydařený. To je paráda.

Jak jste vnímal fanoušky? Přišlo jich docela dost a dá se říct, že se dali i slyšet, ne?

Musím je pochválit, byla tady super atmosféra.

V neděli vás v posledním podzimním utkání čeká zápas v Edenu proti suverénní Slavii. Jak to vidíte?

Jedeme tam s čistou hlavou, budeme bojovat a chceme přivézt nějaké body.