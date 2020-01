K závěrečné fázi zimní přípravy na jarní část I. ligy se v pátek vydají fotbalisté Dynama na Kypr, kde je čeká desetidenní herní soustředění.

Před odletem na Kypr hráli fotbalisté Dynama v přípravě na Strahově se Slavií (gólman Matěj Luksch zasahuje před útočníkem Slavie Stanislavem Teclem). | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Tam už to, co chceme na jaře v lize hrát, bychom chtěli už jen patřičně doladit. Ať už to je obranná fáze, kde nám i zápas se Slavií ukázal ještě nějaké nedostatky, tak i další věci, které bychom v našem způsobu hry chtěli praktikovat. Jde třeba jen o detaily, na které my ale dbáme. Na tom chceme na soustředění pracovat, abychom do ligy šli co nejlépe připraveni,“ zdůraznil před dnešním odletem na Kypr trenér David Horejš.