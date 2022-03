K nedělnímu zápasu do pražského Edenu jeli fotbalisté Dynama s velkým respektem, ale i s odhodláním pokusit se velkého favorita zaskočit. „Čeká nás zápas proti nejlepšímu mužstvu v naší lize, ale uděláme maximum pro to, abychom uspěli,“ ujišťoval trenér David Horejš, jenž svůj tým do zápasu poslal se třemi stopery (jedním z nich byl prvně v základu hrající Konda), na podhrotu s Čavošem a na kraji zálohy s Tolnem.

Také Slavia, která do nedělního klání šla jako velký favorit, pozměnila složení týmu. Největším překvapením bylo, že do sestavy proti mužstvu, ze kterého do Edenu přišel, po jedenáctiměsíční pauze naskočil rekonvalescent Lukáš Provod.Slavia od začátku měla více ze hry a už ve 3. min. Lingr hlavičkoval z dobré pozice nad Vorlovu branku. V závěru desáté minuty fotbalisté Dynama přečkali tři závary před svou brankou po rohových kopech. V 11. minutě Plavšič trefil Kondu do ruky a sudí Zelinka ukázal na penaltu. VAR ale správně odhalil, že k tomu došlo ještě mimo vápno a z přímého kopu z vápna Lingr překopl.

Tlak Slavie byl trvalý, ale obrana Dynama byla precizní a brankář Vorel v první půli nečelil jediné střele Slavie…

Pražané ale po přestávce svůj tlak ještě navýšili. Už ve 48. min prostrčil Masopost na Olayinku, toho ale v čisté šanci skvěle vychytal Vorel. Gólman Dynama dvě minuty nato kryl Lingrovu hlavičku, v 58. min. už se ale Slavia dočkala, když Plavšičovu tvrdou ránu sice Vorel vyrazil, proti dorážce volného Lingra ale už neměl nárok – 1:0.

Dynamo se rvalo dál, do hry šli Mršič, Hais, Brandner a Hellebrand, v 86. min. Valentu zastavil Talovierov jen za cenu červené karty, Havla vychytal Kolář a těsnou výhru favorit už uhájil.

Slavia Praha - Dynamo ČB 1:0 (0:0) - Branka: 58. Lingr. ŽK: Talovierov – Škoda, Valenta, Hellebrand. ČK: 86. Talovierov. Rozhodčí: Zelinka – Kubr, Podaný. Slavia Praha: Kolář – Masopust, Hovorka, Holeš, Plavšić – Hromada (88. Kúdela), Talovierov – Lingr (79. Ousou), Provod (68. Traoré), Olayinka – Sor (88. Tecl). Dynamo ČB: Vorel – Havel, Králik, Konda (85. Hellebrand) – Čolić (67. Hais), Hora, Valenta, Tolno (46. Škoda), Skovajsa – Čavoš (67. Mršić), Mihálik (77. Brandner).