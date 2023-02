Zatímco Jihočeši v minulém kole doma prohráli s Libercem 0:2, plzeňská Viktorka vyhrála v Brně 3:1. „Pro nás bylo dobře, že pro ofsajd neplatil druhý gól Brna a my během chvíle otočili na 2:1. Závěr už jsme si pohlídali,“ pochvaloval si po výhře v Brně trenér Michal Bílek. „Řekl bych, že jsme utkání zvládli dobře. I když jsme prohrávali, bylo vidět, že chceme vyhrát,“ ocenil zkušený kouč.

V Brně se zranil Lukáš Kalvach, jenž bude tudíž v neděli chybět. „Na dva nejbližší zápasy s ním počítat bohužel nemůžeme,“ litoval Bílkův asistent Pavel Horváth, dle něhož se tím ale zase otevírá šance pro další hráče. „Věřím, že budou řádně nažhavení a budou chtít tuto šanci řádně využít,“ dodal.

Jinak se plzeňská marodka už spíše vyprazdňuje. „Honza Sýkora a Radim Řezník s námi už trénují, někdo z nich už pravděpodobně bude na Budějovice v nominaci,“ sdělil Horváth. „Také Honza Kliment už se posouvá a vidím na něm, že se nemůže dočkat toho, až se ke klukům naplno připojí,“ usmíval se Horváth.

Do nedělního zápasu s Dynamem půjde Plzeň s jednoznačným cílem vyhrát. „Budějovice v podstatě hrají pořád stejně, mají stejnou osu. Akorát v poháru s Hradcem to prostřídali a vlastně jediný tento zápas letos vyhráli. My samozřejmě viděli všechny jejich zápasy a uvidíme, jak se jejich trenéři rozhodnou pro sestavu, ale pro nás zůstává vše stejné,“ přemítal před nedělním zápasem Pavel Horváth. „Hrajeme na domácím hřišti a doma body ztrácet nechceme. Budějovice musíme porazit,“ burcoval plzeňský asistent trenéra.

Oporou Plzně je brankář Jindřich Staněk, jenž začal ligu chytat v Dynamu, odtud šel do Plzně. „Tým je u nás na prvním místě, partu máme skvělou,“ chválil si strakonický rodák své působení na západě Čech. Jeho přáním je obhájit titul: „Jasnými favority nejsme, ale když jsme to dokázali loni, proč bychom to nemohli dokázat znovu?“

Dynamo po prohře na Slovácku nestačilo minule doma ani na Liberec. „Zápas výrazně ovlivnila laciná vedoucí branka Liberce, která padla po nedorozumění Čermáka a Pennera,“ litoval trenér Tomáš Zápotočný. „Pro Čermáka byl zápas s Libercem teprve jeho druhým v první lize, Penner už toho odehrál víc. V lize by se takové věci prostě stávat neměly, tam vás ti soupeři hned ztrestají a je těžko to potom dohánět,“ zdůraznil Zápotočný, jenž naopak pochválil brankáře Janáčka: „Jany nás podržel, Liberec měl plno šancí, my nebyli vůbec nebezpeční.“

V Plzni bude chybět Dynamu Adediran (s Libercem byl vyloučen) a zřejmě Hais (nemoc). Přesto zkusí Jihočeši překvapit. „Na Plzeň se těšíme. Nikdo od nás nebude nic čekat, chtěli bychom o body ale zabojovat,“ ujistil trenér Zápotočný. „Hlavně nesmíme jít do zápasu se strachem ze soupeře. Nervozita a strach, to je pro fotbalistu nejhorší, to svazuje nohy,“ dal trenér Dynama najevo, že fotbalisté Dynama do Plzně v poraženecké náladě nepojedou.