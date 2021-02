V zápase s Baníkem, v němž jste vyhráli díky vašemu gólu, jste potvrdili svou aktuální výbornou formu. Snadné jste to ale neměli.

Nebylo to vůbec jednoduché, avšak s tím, že že to bude hodně těžký zápas, jsme počítali. Věděli jsme, že Baník bude silný soupeř, ale dobře jsme se na něj připravili. Že jsem ten vítězný gól dal já, to není vůbec důležité. Zvládli jsme to jako tým, to je hlavní.

Jak jste ten svůj vítězný gól viděl vy sám?

Myslím si, že celá akce byla moc hezká. Nejdřív tam byl balon od Makse na Čoliho (od Talovierova na Čoliče –pozn.), pak Čoli parádně udělal dva hráče a dal to Messimu (Karol Mészáros – pozn.). Já to z jeho centru původně chtěl zkusit zakončit hlavou, jenže balon neletěl tak vysoko, tak jsem si to zpracoval a pravačkou vypálil. Naštěstí to zapadlo přesně na zadní tyč.

Střílel jste pravačkou, jste však spíš levák, ne?

To ano, ale já jsem teď dal tři góly všechny pravačkou. Zřejmě teď budu muset cvičit spíš levačku… (úsměv)

Řekl byste, že zápas s Baníkem byl z těch utkání, které jste hráli po novém roce, ze všech nejtěžší?

Myslím, že Baník opravdu byl pro nás nejtěžší soupeř. Patří v tabulce k nejlepším a jak jsem říkal, my věděli, že to budeme mít velice těžké, že nás čeká hodně náročný zápas. Což se dle mého názoru také potvrdilo.

Vám osobně se teď daří střílet góly, ale trenér Horejš poznamenal, že od vás čeká gólů ještě víc. Vyplníte mu jeho přání?

Samozřejmě, že každý fotbalista chce dávat co nejvíc gólů a nejen já, ale my všichni v mužstvu se o to snažíme. Jiná věc je, jak a kdy se to povede, v lize se góly nedávají snadno. Na druhou stranu vím, že bych já mohl dávat gólů ještě víc a každý zápas pro to dělám maximum.

Trenér Horejš také řekl, že dle něj k vaší herní pohodě přispělo, že jste se stal otcem. Souhlasíte s ním?

Určitě, je to chvíle, kdy se celý život člověka změní. Syn se mi narodil 31. prosince a já si to jako rodič užívám a užívám si i fotbal. Je to teď nejlepší období, co jsem zažil.

Zpátky k fotbalu, jaké ambice teď jako mužstvo máte? Na čtvrté Slovácko a tudíž na evropské poháry vám chybí jen tři body…

My chceme být v tabulce co nejvýš, taky ale musíme do každého zápasu jít s cílem vyhrát, ale i se vší pokorou a respektem k soupeři. Myslím, že jsme teď na dobré cestě a chtěli bychom po ní jít pořád dál. A rádi bychom uspěli také teď v neděli v Liberci.