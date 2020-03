A právě v týdnu před tímto utkáním se rozhodlo, že v Dynamu nedojde k avizované změně majitelů klubu, o jehož koupi jednal kapitán týmu Tomáš Sivok.

Ten společně s podnikatelem Vlastislavem Břízou ze společnosti Koh-i-noor nynějším akcionářům předložil oficiální nabídku, ti ji ale nepřijali. „Pan Dvořák mi řekl, že klub dostal výhodnější nabídku, než jsem předložil já. Výš už jít nemůžu,“ citoval server efotbal slova šestatřicetiletého stopera a bývalého českého reprezentanta. „Je to zklamání, ale těší mě aspoň to, že se něco v klubu může pohnout k lepšímu,“ dodal.

Dle předsedy dozorčí rady a prezidenta Dynama Radomila Procházky jde o rozhodnutí akcionářů. „Klub na prodej byl hned od té doby, co jsme do něj vstoupili. Vždy jsme říkali, že pokud se objeví nabídka s lepšími možnostmi, bránit se jí nebudeme,“ krčil rameny Procházka, dle něhož současným vyjednáváním o prodeji klubu akcionáři pověřili majitele Motoru Miroslava Dvořáka, jenž má dvaadvacet procent akcií.

To, že k dohodě o prodeji nedošlo, bere Procházka na vědomí. „Podobných nabídek byla celá řada, měli jsme tu také Číňany, Italy a Rusy, zájem měli třeba i bývalí majitelé Slavie. Jsme provinční klub, ale podmínky se zlepšují, a to i díky městu a kraji. My jako akcionáři jsme si nebrali ani korunu, když se někdy povedlo nějakého hráče prodat, investovalo se to zpátky do klubu,“ uvedl předseda dozorčí rady a připomněl i velké plány s přestavbou centra na Složišti.

Poté se vrátil k současným jednáním o změně majitelů. „Tentokrát mi bylo sympatické, že těmi zájemci byli i naši odchovanci,“ zmínil Tomáše Sivoka, jehož návrat do klubu, stejně jako to, že zpět do mužstva přišel i Jaroslav Drobný, dle jeho soudu stojí i za současnými výbornými výkony Dynama v lize.

„Máme z výsledků mužstva velkou radost a ještě víc nás těší to, že na fotbal, jaký hrajeme, se dá koukat a že lidi tady na fotbal začali chodit,“ vyzdvihl prezident klubu, dle jehož názoru by to, že k prodeji nedošlo, ani některé výroky v televizním pořadu Tiki-Taka na výkony týmu neměly mít dopad. „Vždyť jsou to profesionálové, hrají o své peníze,“ poznamenal.

Podobně to vidí také trenér David Horejš: „Doufám, že to žádný vliv na naše výkony mít nebude. My si k tomu v týmu něco řekli a ti dva kluci uvedli, že prezentovali svůj pohled a svůj názor, nic jiného. Za našimi výsledky je tvrdá práce a z té my neslevili ani píď! Věřím tudíž, že žádný negativní dopad na naši hru to mít nebude,“ zdůraznil.