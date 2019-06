České Budějovice - Fotbalisté českobudějovického Dynama si po svém triumfálním tažení uplynulým ročníkem II. ligy, završeném suverénním postupem do první ligy, příliš neodpočinuli a po dvoutýdenní dovolené už v pondělí zahájili přípravu na novou sezonu.

V pohodě zahájili v pondělí fotbalisté prvoligového nováčka letní přípravu: na prvním tréninku Dynama na Složišti zleva Ivo Táborský, Jiří Kladrubský, David Ledecký, Lukáš Havel a Pavel Novák. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Většina dalších účastníků nejvyšší soutěže přitom začíná později (v pondělí vedle Dynama jenom Plzeň a Zlín, jinak Teplice ve středu, Opava a Slovácko v pátek a všechna zbývající mužstva až v příštím týdnu). „Tak brzy začínáme proto, že přijdou nějací hráči na zkoušku a chceme je poznat,“ krčil rameny trenér ligového nováčka David Horejš, dle něhož pětitýdenní příprava je optimální. „Hráči dostali volno hned po Třinci a myslím si tudíž, že si odpočinuli dostatečně,“ dodal.

Z nových hráčů se v pondělí na Střeleckém ostrově hlásil zatím jen 21letý kamerunský útočník Karsten Ayong, jenž před sedmi lety ještě v žákovském věku přišel ze Slavie Praha do Dynama, odkud po dvou letech přestoupil do Příbrami. „Známe ho, nějakou dobu teď ale nehrál, takže uvidíme, jak na tom bude,“ přemítal Horejš.

Druhou novou tváří prvoligového nováčka by měl být Tomáš Froněk, jenž by měl dorazit v úterý. Na jihu Čech je znám z působení v Táborsku a Písku, naposledy ale hrál za Chrudim. „A odehrál tam ve druhé lize slušnou sezonu a jak jsem s ním měl možnost mluvit, zájem to tady zkusit má velký,“ poznamenal trenér Horejš. „Chceme tým posílit, nicméně nechceme se unáhlit. Naším cílem je přivést takové hráče, kteří budou mít na to, aby nastupovali v základní sestavě. Musí přijít kvalita, první liga je někde úplně jinde než ta druhá,“ připomněl. „Vyhlédnuté nějaké hráče máme a jsme s nimi v kontaktu. Věřím, že se nám jejich příchody dotáhnout povede a že tak čtyři pět pět nových hráčů přijde,“ podtrhl David Horejš.



Dynamo má za sebou mimořádně úspěšnou sezonu, ve které těšilo diváky nejen svými výsledky, ale také výbornými výkony. „Proto také nechceme úspěšný kádr celý přebudovávat, měli jsme velice silný tým a bylo by nesmyslem ho rozbít,“ zdůraznil Horejš.



Z úspěšného týmu, který triumfoval ve II. lize, odešli jen dva hráči: „Matěj Helešic, jenž tady byl na hostování a byl hodně platným hráčem, se vrátil do Baníku a uvidíme, jak to s ním bude dál,“ nevyloučil trenér Horejš možnost dalšího jednání. „Své angažmá tady ukončil Peter Grajciar, jenž by v první lize zřejmě už neměl patřičné vytížení. Rozloučili jsme se však v dobrém a za jeho úspěšné působení tady jsme mu poděkovali,“ dodal.



Do přípravy se zapojí také Matěj Mrsič, jenž na jaře pro zranění nehrál. „Před koncem sezony se podrobil operaci, která proběhla úspěšně, a přestože tento týden ještě bude mít individuální plán, potom začne už s přípravou naplno,“ informoval trenér Dynama, jenž v letní přípravě počítá i s dorostencem Talovierovem. „Na jaře už s námi trénoval a vypadal hodně dobře. Také v dorostu odváděl velice dobré výkony,“ ocenil Horejš.



Na pondělním srazu chyběl Filip Havelka. „Plnil si reprezentační povinnosti v jednadvacítce, takže začne o týden později,“ zmínil trenér Dynama dva reprezentační zápasy mladého středopolaře, jenž jak proti Rusku (1:0), tak proti Slovensku (2:1), odehrál vždy celých devadesát minut.



Spokojenost na Střeleckém ostrově panuje s programem přípravy, jejíž součástí bude také týdenní soustředění na Lipně ve Frymburku. „Spokojeni jsme i s přípravnými zápasy,“ vyzdvihl Horejš silné soupeře, mezi nimiž je i mistrovská Slavia (26. června v Čelákovicích) a prvoligová Příbram (19. června na Složišti). V generálce se ligový nováček střetne 6. července na Střeleckém ostrově s Viktorií Žižkov. „Máme nachystány zápasy, které nás určitě kvalitně prověří,“ zdůraznil kouč prvoligového nováčka.