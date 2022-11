Dle zápasů venku patří Dynamo v lize k nejlepším, ale vaz Jozefu Weberovi zlomila venkovní prohra v Jablonci… Především je třeba říct, že ačkoli já měl jak s Weberem, tak jeho asistentem Baránkem bezproblémový vztah, naše rozhodnutí je odvolat, bylo nutné. Poslední kapkou sice byla porážka v Jablonci, příčinou ale bylo, že trenér nedokázal zvládnout herní přípravu tak, aby z úspěšného herního systému venku tým uměl přepnout na zápasy doma, kde jsme úplně rezignovali na kombinační hru a pětkrát jsme doma nedali ani gól. Neuměli jsme využít třeba střeleckých schopností Tomáše Zajíce, přitom je to typický útočník do vápna, což potvrdil v poháru v Chomutově, kde dal čtyři góly, či v přípravě s Vlašimí, kdy dal tři góly. Celkově se dá říct, že zápasy doma jsme nezvládali. Také proto, že tři domácí zápasy jsme dohrávali v deseti. A to po zcela zbytečných a netaktických faulech.

Ale zpátky k původní otázce, že ač mužstvo nezvládalo zápasy doma, trenér byl odvolán po prohře venku…

To je pravda, jenže v Jablonci jsme neuspěli a já si jen utvrdil svůj názor, že trenér trošku podcenil své působení v kabině. My byli nespokojeni už v zápase předtím doma s Hradcem, ale doufali jsme, že to napravíme v dalším zápase venku. Což se v Jablonci ale nestalo a je třeba přiznat, že po půli výkony některých hráčů byly hodně špatné.

Když přišla řeč na hráče, nedošlo v létě po odchodu Burena, Mihálika, Brandnera či Valenty k oslabení kádru?

Dle mě bylo mužstvo doplněno kvalitně. A na koho si trenér ukázal, toho jsme přivedli. Dle mě Čmelík či Sluka mají svou kvalitu, třeba Sluka teď je v širší nominaci národního mužstva Slovenska. Navíc někteří hráči, co v létě odešli, byli pro nás až příliš drazí. Třeba Mick van Buren nás při svém krátkém působení tady stál přes pět milionů korun. Takové hráče my si prostě dovolit nemůžeme.

Proto jste chválil Webera, že dal šanci mladíkům Janáčkovi, Haisovi a Čoudkovi?

Přesně tak. Když si Sparta stáhla Vorla, měli jsme do branky Šípoše, jenž v české lize toho až tolik neodchytal, a Janáčka, jenž měl jen malé zkušenosti ze druhé ligy. Šli jsme ale do ligy s nimi a řekl bych, že si na brankářském postu stojíme dobře a že jak Šípoš svou herní kvalitou a svým charakterem, tak i Janáček svými výkony v posledních zápasech potvrdili, že jsme volili dobře. Do minulé sezony jsme z našich odchovanců šli jen s Lukášem Havlem a Pavlem Novákem, jenž ale už anoncoval, že bude končit. Teď v širším kádru áčka je osm vlastních hráčů. A Janáček, Havel, Hais, Čoudek, Krch, Penner či Matoušek za áčko si i zahráli. Na hostování teď máme jen dva hráče, navíc oba s opcí.

Lerch a Kladrubský jsou vedením týmu pověřeni jen dočasně. Už máte jasno, kdo přijde za Webera napevno?

Řekl bych, že jasno mám, běží už i intenzivní jednání, jméno ale ještě říct nemohu. Přečetl jsem si, že na doporučení Jana Jílka povede Dynamo Karel Krejčí, jinde zase, že přijde Martin Hyský, jinde že Erich Brabec. Někteří novináři už zřejmě mají jasno…

Místo spekulací tudíž raději zpět k lize: s čím v sobotu půjdete doma proti Brnu?

Cíl je jasný, tři body! Je to pro nás velice důležitý zápas, potřebujeme ho zvládnout.