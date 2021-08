Velkou část kariéry prožil ve Spartě a poté ve špičkových klubech v Itálii, Turecku a Izraeli, barvy Česka hájil na třech mistrovství Evropy.Před dvěma lety, kdy se Dynamo vrátilo do I. ligy, se spolu s dalším internacionálem Jaroslavem Drobným vrátil zpět do Č. Budějovic a oba se podíleli na tom, že ligový nováček skončil po základní části na sedmé příčce.

Po posledním utkání nadstavby s Ml. Boleslaví se Tomáš Sivok loučil se svou profesionální kariérou, hodlal ale u fotbalu zůstat. V loňském roce jménem majitele českobudějovického Koh-i-nooru Vlastislava Břízy vedl jednání o koupi Dynama, ale k dohodě nedošlo.

Bezprostředně poté, co ho v pátek nový majitel Dynama Vladimír Koubek uvedl do funkce, odpovídal Tomáš Sivok na dotazy Deníku.

Kdy a jak se váš další návrat do Dynama, tentokráte ne jako hráče, ale jako funkcionáře, rodil?

Jsou to tak tři týdny zpátky, co mi pan doktor Koubek volal a pozval mě na fotbal. Což mě potěšilo, protože to bylo poprvé, co jsme s fotbalem skončil, že mě někdo z Dynama na fotbal oficiálně pozval. Další týden nato jsme se sešli a pan Koubek mě seznámil s tím, jaké v klubu udělal změny a jakým směrem by chtěl fotbal tady posouvat dál. V tom jsme se shodli a zjistili, že na to máme stejný názor. Proto si myslím, že teď tady stojím před vámi jako nový sportovní manažer. Je to pro mě obrovská šance, beru to ale s velkou pokorou a odhodláním. Věřím na tvrdou a poctivou práci v týmu. A nejen v týmu, my chceme i po společenské stránce věci v klubu posunout dál.

Potěšila vás ta nabídka? Či spíše překvapila?

Dá se říct, že jsem to nečekal. Já tady párkrát na fotbale byl, ale měl jsem pocit, že to nejsem moc vítán a necítil jsem se moc dobře. Teď je to jiné a jsem tomu rád, protože jsem tady vyrostl, bydlím tady a fotbal mám rád. Takže jsem měl radost, že jsem dostal takové oficiální pozvání. A že jsme se začali o fotbale bavit a že mi pan doktor dal nabídku vést v klubu sportovní úsek, to pro mě byla obrovská čest. Spadl jsem do toho rovnýma nohama, ale je to pro mě velká výzva, jdu to toho s odhodláním a hrozně moc se na tu práci těším.

Měl byste vědět, co vás čeká, protože už loni , kdy jste jménem majitele Koh-i-nooru jednal o koupi klubu, jste se na podobnou pozici chystal. Je to tak?

Souhlasím, ty cíle byly podobné. Navíc jsme se s panem doktorem teď dohodli, že budeme chtít víc spolupracovat s Táborskem a dalšími kluby v kraji. Prostě zapojit celý kraj. Dalším cílem je zaplnit ochozy, nemáme je tak veliké, tak doufám, že se nám to povede.

A shodli jste se s novým majitelem klubu ve všem?

Já mu rovnou řekl, že budu k němu upřímný a hlavně, že by to ani nefungovalo, kdybych si něco vymýšlel. Takže jsem mu na rovinu řekl, jak všechny ty věci vidím já a jak by to podle mě mělo být. Ve většině jsme se shodli, což mě samozřejmě těší, ta naše spolupráce by měla fungovat. Samozřejmě jsem musel ukončit své působení u jednadvacítky, to by skloubit nešlo a moje role v Dynamu je pro mě primární.

Co na vaši novou funkci říkala manželka?

Akorát mi řekla, tak to tě asi vidím naposled… (úsměv)

A co Jarda Drobný? Gratuloval vám?

Drobas se ozývá pořád, ale volal mi a gratuloval, i mnozí další. Já jim za to děkuji a je to pro mě další známka toho, jak zodpovědná práce mě čeká.

Jak váš příchod vzala kabina? S mnoha kluky jste ještě nedávno hrál…

Něco jsme si řekli a bylo to takové zvláštní. Dokonce se mě tam někdo jen tak mezi řečí zeptal, zda mám s sebou kopačky…

…a měl jste je?

Kopačky mám, ale doma, sebou jsem si je nebral. Nicméně kluci chápali, že teď jsem už trošku v jiné roli, že jsem na tom druhém břehu. Budu dál hájit jejich zájmy, taky ale i zájmy klubu. Řekl jsem jim, že je budu chválit, když bude za co, ale že taky vůči nim budu kritický, aby to tak brali. Pokud se máme posunout dál, musíme být poctiví a nároční i sami k sobě.

V neděli vás čeká zápas s Libercem, což pro vás bude také premiéra v nové funkci. Těšíte se?

Určitě se na ten zápas těším, a to hodně moc. Už jsem říkal klukům v kabině, že to bude těžký zápas, ale že věřím, že to zvládneme. Taky jsem dodal, že musí dostat do hlavy, že pak i na Spartu pojedeme vyhrát! Vnést do týmu vítěznou atmosféru je jedním z mých cílů, s nimiž se do Dynama vracím.