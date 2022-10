Zdravotně tudíž už jste zcela v pořádku?

Ano, už normálně trénuji a hraji, jsem připraven do zápasu naskočit.

Jaké zdravotní potíže vás vlastně trápily?

Nejdřív jsem měl únavovou zlomeninu, a když jsem se uzdravil, musel jsem na operaci s tříslem. Bolest jsem cítil už v době, kdy jsem měl tu zlomeninu, ale nevěnoval jsem tomu pozornost, jenže mě to bolelo víc a víc, takže byla nutná operace.

Na fotbal jste tudíž chodil jen jako divák?

Přesně tak, na domácím hřišti jsem byl na každém zápase. Ze začátku se klukům dařilo, i když spíše venku, ale doma jsme měli těžké soupeře a kluci ty zápasy hráli dobře. Poslední zápasy nám sice moc nevyšly, ale všichni věříme, že to teď zlomíme.

Vedle toho, že jste se už naplno zapojil do tréninku, jste teď také nastupoval za béčko. A zdálo se, že do fotbalu máte velkou chuť…

Z toho, že už zase mohu jít do zápasu, jsem samozřejmě měl velkou radost. Byť „jen“ za béčko, ale hlavně, že jsem zase mohl hrát. To je to, co já teď hlavně potřebuji, hrát co nejvíc zápasů. I kdyby to teď bylo pořád za béčko, já budu rád, že konečně po tom půl roce zase mohu hrát. To je hlavní, z toho mám obrovskou radost!

Tím spíš, že posledně jste za béčko proti Povltavské akademii měl vpředu za spoluhráče další kluky z áčka Matouška a Pennera, ne?

To je pravda a myslím, že dopředu se nám poměrně také docela dařilo. Což ale nic nemění na tom, že jsme dostali hodně zbytečné góly a takové věci by se nám stávat neměly. Tři góly dostat doma za poločas, to je moc.

V lize v sobotu hrajete na Baníku, budete i vy u toho?

Uvidíme, jak se trenér rozhodne. Jestli půjdu za béčko, anebo budu třeba proti Baníku už na lavičce. Pro mě je teď důležité hrát, to je hlavní.

Baník je hodně silný soupeř, věříte, že můžete uspět?

Baník taky zpočátku nehrál nic moc, pak ale přišli Cadu a Plavšić a hned ta hra vypadá . úplně jinak. Přesto věřím, že šance máme.