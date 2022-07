V závěrečném zápase s týmem polské třetí ligy v první půli nastoupili za Dynamo spíše mladší hráči týmu, kteří si sice připravili několik šancí, Broukalovu ránu z vápna ale kryl brankář Kowalski a krátce před půlí pálil ze slibné pozice Grič vedle.

Druhou půli až na Sladkého a Griče odehrálo Dynamo v jiném složení, Jihočeši získali převahu a tu v 68. minutě korunoval rezolutní střelou z vápna Potočný. Čtvrt hodiny před koncem sice po brejku Guzík vyrovnal, výhru Dynamu ale v 81. min. zajistil tečovanou střelou Hora.

„Porazili jsme houževnatý tým. Porci minut jsme mezi hráče rozdělili do dvou poločasů, a byť už se projevovala únava, snaha tam stále byla,“ vyzdvihl trenér Weber.

Dynamo ČB – Wieczysta Krakov 2:1 (0:0) - Branky: 68. Potočný, 81. Hora – 75. Guzik. Žluté karty: Vais – Gamrot. Dynamo ČB: Šípoš – Broukal, Grič, Švec, Hais, Čoudek, Vais, Sladký, Hellebrand, Penner, Krch (střídali Janáček – Havel, Králik, Skovajsa, Škoda, Čolić, Čavoš, Potočný, Zajíc, Hora).

BÉČKO DYNAMA NA BOHEMCE

Velkým úspěchem skončila uplynulá sezona pro béčko Dynama, které bude po postupu z divize v nové sezoně o body bojovat ve III. lize.

V přípravě mladíci Dynama prohráli na hřišti druholigové Příbrami 2:4, když druhý poločas vyhráli 2:1. V dalším zápase doma na Složišti vyhráli s Českým Krumlovem 3:0, když tentokráte všechny góly dali do půle a po změně stran už se proti diviznímu nováčkovi prosadit nedokázali. Že by na vině mohly být těžké nohy z přípravy, trenér Dušan Žmolík ale rezolutně odmítl: „Měli jsme tam i hráče, kteří trénují teprve dva dny, ti těžké nohy určitě mít nemohou, spíš naopak… Nehledě na to, že do druhé půle šlo sedm čerstvých hráčů.“

V únavě tudíž vysvětlení rozdílného výkonu svých svěřenců v obou poločasech trenér B-týmu Dynama neviděl. „Je nás hodně, a pokud by někteří neměli mít správný přístup, museli bychom jim najít nějakou jinou cestu,“ zdvihl varovný prst, i ve druhém dějství však nějaká pozitiva našel: „Herně se mi druhý poločas sice nelíbil, ale zase jsme ho odehráli s daleko větším přehledem směrem dozadu, než tomu bylo do půle,“ uzavřel Žmolík.

V dalším přípravném zápase se mladíci Dynama ve středu od 10:30 hod. střetnou v Praze – Uhříněvsi s třetiligovým béčkem Bohemians.

Na středu hlásí přípravu také Třeboň, která se střetne večer od 18 hod. na domácím hřišti s Novou Vsí u ČB.