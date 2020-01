„Nepřeceňoval bych to, v každém případě je ale dobré, když se povede týden náročné přípravy uzavřít nějakým podobným výsledkem,“ vyzdvihl generální manažer Dynama Martin Vozábal. „Pro ty kluky to určitě je povzbuzení,“ dodal.

Potěšil asi nejen výsledek, ale i předvedená hra. Dá se říct, že jste podobně jako na podzim svou hrou diváky zase bavili…

Přesně tak. Slavia sice byla na balonu lepší, s tím jsme ale počítali, nicméně já ty naše kluky už zase poznával. Zase jsme hráli to, co nás na podzim zdobilo. Líbilo se mi, že jsme to nebrali jako přátelák, ale jako přípravu. A že to tudíž kopírovalo to, co bychom chtěli na jaře hrát.

Zápasem se Slavií jste uzavřeli první část zimní přípravy, probíhala dle vašich představ?

Dá se říct, že ano. Trošku to narušily nemoci některých hráčů a že tudíž někdy trenéři měli na tréninku i na zápasy míň hráčů, to se v zimě ale prostě stává. Můj malej taky přišel do školky a ze šedesáti tam bylo osm dětí… Postihlo to celý kraj, s tím se musí počítat.

A co situace v hráčském kádru? I v tomto směru jde vše dle vašich představ?

To, že 6. ledna na zahájení přípravy nebude v kabině šest nových hráčů, jsme věděli. Chtěli jsme, aby do odjezdu na soustředění jsme prakticky měli už kádr na jaro hotový. Myslím, že tento záměr se nám daří plnit a že hráče, které jsme si vytipovali, se nám daří přivést. Což platí i na Pavla Šulce, který teď přišel a o kterého jsme stáli. Dohoda o jeho příchodu byla už nějakou dobu, čekalo se jen na poslední slovo Plzně. Šulc se teď naplno zapojí do přípravy a bereme ho jako posilu. Předtím přišel Mészáros, který teď na Slavii byl u zrodu prvního gólu a navíc měl i jednu velkou šanci.

Z hostování ze Sparty se vrátil mladý Maksym Talovierov, který už v létě v přípravě podával slibné výkony a daří se mu i teď v zimě.

S tím souhlasím, i teď na Slavii hrál výborně. Jeho návrat beru jako plus, jako další posilu. Vrátil se taky Řezáč a uzdravil se Rabušic, to je taky plus. Je možné, že do odjezdu na Kypr ještě jeden hráč by mohl přijít. Anebo až po návratu ze soustředění. A když ne, taky se svět nezboří, ze základu nám totiž prakticky nikdo neodešel. Helešic, Delarge, Ekpai, ani Mustedanagič v základu pravidelně nehráli a po příchodu Jardy Drobného to platí i na Staňka. Jednoznačně říkám, že kádr oproti podzimu slabší mít nebudeme. Myslím si, že bychom naopak měli být spíše silnější. Jestli o hodně, nebo o málo, to ukáže až sezona samotná. Když to ale vezmu papírově, tak slabší bychom být v žádném případě neměli. To si já prostě nepřipouštím!

Jistě vás také potěšilo, že na jaře budou pokračovat i oba navrátilci Drobný a Sivok?

Samozřejmě. Zatím ještě do přípravných zápasů nezasáhli, ale na Kypru už by se měli zapojit. To, že nehráli, bylo v plánu, je trenéři nepotřebovali zkoušet, vidět ve hře chtěli především ty nové kluky. A je dobré, že ti kluci i proti Spartě i Slavii ukázali, že se s nimi do budoucna dá počítat.

Jako třeba s Talovierovem? Na Slavii celou půli, kdy byli s Havlem hodně mladá stoperská dvojice, v tomto složení uhráli vzadu nulu.

Havel i Talovierov jsou pro klub zajímaví hráči. Sportovně, i obchodně.

Když jsme naťukli možný zájem o některé hráče, jak to vypadá se Schranzem, jenž údajně chce do Jablonce? Je třeba Pavel Šulc možnou náhradou za něj?

To ne, Šulcův příchod se zájmem o Schranze nesouvisí. Kdyby měl Schranz odejít, na pozici desítky by měl ještě někdo přijít. Co vím, Schranz chce do Jablonce a v létě, kdy mu tady končí smlouva, by tam měl odejít. Je to kvalitní fotbalista a jeho možný odchod mě netěší, ve fotbale to ale tak je, že hráči přicházejí a odcházejí. I my už teď máme v merku některé hráče na léto. A třeba zrovna Schranz, když v létě přicházel, půlka fanouškovského národa nadávala, koho to sem bereme…

Martin Šplíchal o víkendu dal v Liberci gól za Pardubice, už je jeho hostování tam dohodnuté?

Jde zatím o testy, předběžně to ale vypadá, že by tam mohl zůstat. Což by bylo fajn jak pro nás, tak hlavně pro něj. Potřebuje hrát a tady v té konkurenci měl malou šanci.

Na podzim jste byli v první lize největším překvapením, jaké dle vás bude jaro?

Jak říkám, dle mého názoru budeme mít na jaře zase dobré mužstvo. Jasně, záleží i na tom, jak na tom budeme zdravotně, jaká bude forma a zda nám bude přát i štěstí, které se nás na podzim drželo. Ale když tam kluci nechají všechno, můžeme na skvělý podzim i na jaře navázat.