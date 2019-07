Své svěřence chválil i trenér David Horejš: „Jsem hrdý na svůj tým, odehráli jsme výborný zápas. Myslím si, že diváci, kteří už dlouho dopředu vyprodali stadion, určitě nelitovali, že přišli,“ vyzdvihl kouč Dynama. „Velice dobře a aktivně jsme do zápasu vstoupili. Chtěli jsme hrát agresivně a Spartu napadat nahoře, abychom její hráče donutili k chybám. To se nám i dařilo,“ zmínil tutovku Ivana Schranze, jenž už ve 2. minutě šel po Costově minele sám na bránu, ale trefil jen gólmana, a dvě minuty nato pak hlavičku téhož hráče, která už skončila v síti a ligový nováček nad favoritem vedl hned v úvodu 1:0.

V dramatickém konci první půle domácí přidali druhý gól, jemuž předcházelo dvojí zkoumání videa. A to v obou případech rozhodlo ve prospěch Dynama. Nejdříve šlo o to, zda míč po Hložkově dorážce byl za brankovou čarou. Vypadalo to, že asi ano, jenže nakonec video odhalilo Krejčího atak gólmana Staňka. „Dle mě ta situace byla padesát na padesát, ale rozhodčí viděl faul, tak budiž,“ krčil rameny trenér Václav Jílek, jenž se zlobil spíše na chyby svých hráčů při inkasovaných gólech. „Při tom prvním netrefil Costa čistý balon, tomu druhému předcházelo hloupé vystoupení Hanouska proti hráči,“ kritizoval své hráče kouč Sparty.

Na 2:0 zvýšil v nastaveném čase první půle z penalty razantní ranou pod břevno Jiří Jiří Kladrubský poté, co Hanousek stáhl Ledeckého ve vápně. I tento verdikt znovu posvětil až rozhodčí u videa.

Do kabin tak šli hráči obou týmů za stavu 2:0 pro ligového nováčka, jenž sice hned v úvodu druhé půle dostal od Kangy gól na 2:1, vzápětí ale měl velkou šanci kontrovat na 3:1, když Schranz a Mrsič šli v brejku na osamoceného Hanouska a Mrsič trefil dělovkou zatřásl spojnicí břevna a tyče. „My chtěli i po pauze hrát dál aktivně a myslím, že se nám to i dařilo. Měli jsme dvě zcela stoprocentní šance, a kdybychom dali na 3:1, možná bychom se radovali ze zisku všech tří bodů,“ litoval Horejš nejen Mrsičova břevna, ale i další tutovky agilního Schranze, jehož hlavičku zblízka vyrazil jen reflexivně gólman hostí Nita. Jenže na 3:1 domácí neodskočili a naopak v závěru srovnal Tetteh na 2:2.

„Měli jsme blízko k výhře, bereme ale i bod. Jsme nováček soutěže, máme na začátku těžký los, a tak si každého bodu vážíme. Navíc Sparta i tady potvrdila, že má velkou kvalitu,“ upozornil Horejš, jenž nemohl do zápasu postavit Kulhánka, Havelku ani Mustadenagiče, kteří do týmu přišli na hostování právě ze Sparty. „Ale ať Čavoš, Provod či Javorek podali ve středu hřiště nadstandardní výkony,“ ocenil trenér prvoligového nováčka.

V dalším kole I. ligy hraje Dynamo v neděli opět doma proti Jablonci. Utkání začíná v 16.30 hodin.