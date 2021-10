Kopačky Jiří Lerch prvně nazul jako malý capart v rodných Českých Budějovicích a v Dynamu patřil už v mládežnických kategoriích mezi naděje klubu.

Jiří Lerch v neděli oslavil padesáté narozeniny. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po vojně v pražské Dukle a návratu do Dynama si ho vyhlédla pražská Slavia, v jejímž dresu se v roce 1996 podílel na titulu mistra ligy, který Slavia tehdy získala po dlouhých devětačtyřiceti letech! A nezůstalo jen u titulu: „My ligový triumf umocnili i velkým tažením pohárovou Evropou,“ líčil Lerch před časem pro Deník jižní Čechy, jak Slavia v Poháru UEFA prošla až do semifinále a cestou vyřadila Sturm Graz, Freiburg, Lugano, Lens a AS Řím!