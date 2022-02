Ve dvou z těch šancí, které Dynamo mělo, byl také Michal Škoda. „Při té první jsem musel jít do skluzu, protože jinak by mi Kaša balon ukopl. Přesto jsem stačil vystřelit i trefit bránu, jenže Staněk mi to bohužel chytil,“ litoval.

A ta druhá šance? „Převzal jsem míč od Micka van Burena, kouknul jsem doprava, jestli mi tam nabíhá Novas (Pavel Novák – pozn.), avšak nebyl tam, takže kam přihrát v podstatě nebylo, tak jsem zkusil vystřelit, někdo mi to ještě trošku tečoval a byla smůla, že to šlo do břevna, že to nespadlo do brány. Chyběly jen centimetry…“

Jihočeši velkého aspiranta na titul hlavně v první půli a pak v závěru utkání přehrávali. „I šancí jsme měli až nečekaně hodně a tím víc nás mrzí, že jsme žádnou nevyužili. Ze tří zápasů máme jen dva body, s Plzní to alespoň jeden gól z naší strany chtělo,“ mrzelo Škodu. „Ale herně to, myslím si, bylo opravdu hodně dobré. Když jsme byli schopni přehrávat Spartu a taky s Plzní jsme v některých fázích zápasu měli víc ze hry, tak naše hra špatná není. Ale ze tří zápasů na jaře jsme ve dvou nedali ani gól, to se pak ty body těžko sbírají,“ dodal.

Ještě za stavu 0:0 zahrál Škoda rukou na hranici vápna a VAR zkoumal, zda to už nebylo ve vápně. „Nějaký Plzeňák tam chtěl prostrčit míč a já neviděl situaci za mnou, zda tam někdo nabíhal a zda by to kluci měli, tak jsem do toho sáhl rukou a samozřejmě jsem rád, že to ve vápně nebylo a tudíž že nebyla ani penalta. Trestňák jsme zblokovali, dopadlo to dobře.“

Škoda odpovídal i na dotaz, zda se mu hraje líp na hrotu, či pod ním: „Asi trošku líp se cítím níž, víc jsem tam s míčem a nemusím podstupovat tolik soubojů se stopery.“

Proti Plzni se dopředu často tlačil i van Buren. „To bylo super, mě se s Mickym hraje velice dobře,“ vyzdvihl. „Sice jsme se tam v jedné situaci neshodli: já čekal, že Mick vystřelí, a kdyby to gólman vyrazil, že já budu čekat na dorážku, Mick si ale chtěl se mnou narazit, tam jsme si neporozuměli, ale jinak se mi s ním hraje výborně. S Plzní byl Mick výborný, je fakt hodně rychlý a Plzeň s ním měla hlavně v první půli veliké problémy. Ale i Lukáš Skovajsa hrál na druhé straně moc dobře,“ ocenil kraje.

Fotbalisty Dynama teď čekají dva zápasy v řadě venku. „Jsem přesvědčen, že po výkonech, jaké teď podáváme, jeden z těch dvou zápasů určitě vyhrajeme. Nejlépe hned v Karviné,“ uzavřel Škoda.