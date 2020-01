Své si ve stoperské dvojici odehrál také devatenáctiletý Maksym Talovierov, který včera odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Ačkoli jste prohráli, favorizovanému soupeři jste byli rovnocenným soupeřem. Takže spokojenost?

Hráli jsme dobře, ale chtěli jsme Spartu porazit, takže ta spokojenost je tak poloviční. Myslím, že remíza by víc odpovídala, i my jsme měli nějaké šance. Ale je to příprava a pro nás teď důležitější než výsledky jsou výkony,

Byl to pro vás osobně speciální zápas v tom, že právě ve Spartě jste na podzim jako hráč Dynama hostoval?

Pro mě je každý zápas speciální, do každého jdu s cílem ho vyhrát.

Nicméně posledních půl roku jste právě barvy Sparty hájil. Byť za béčko.

To je pravda, hrál jsem za Spartu, jenže teď jsem hráč Českých Budějovic a jak jsem říkal, my chtěli Spartu porazit a s tím přáním jsem tam jel také i já.

Co těch půl roku ve Spartě? Jak to angažmá hodnotíte?

Bylo to dobrých půl roku. Hrál jsem za béčko, ke konci už jsem ale trénoval s áčkem. Rozhodně ten půlrok hodnotím pozitivně. Sice jsme doma Táborsku podlehli a skončili až na ním druzí, ale o dva body, a to podle mě není žádná ztráta. Pořád je reálná šance skončit v tabulce první a postoupit do druhé ligy.

Jak jste přijal informaci, že si vás Budějovice chtějí v zimě stáhnout do přípravy?

Přijal jsem to s radostí. Bojovat o šanci hrát první ligu je víc, než s béčkem Sparty hrát třetí ligu.

Registroval jste v lize tu výjimečnou sérii Dynama?

Samozřejmě, že jsem to sledoval. Viděl jsem každý jejich zápas a z toho, že Dynamo furt vyhrává, jsem měl velikou radost.

O to větší šok pro vás tudíž asi byl ten debakl se Žižkovem na úvod přípravy!

Nevím, co k tomu říct, my už na ten zápas zapomněli… Trenér nám po zápase chyby vytknul, všechno jsme si rozebrali a teď už myslíme jen na příští zápas proti Slavii.

Na Spartě jste hráli ve středu obrany ve dvojici s Lukášem Havlem, a byť jste oba hodně mladí, zvládli jste to. Bylo to hodně náročné?

Před zápasem nám Tomáš Sivok radil, abychom hlavně hodně mluvili. Pak že bude všechno v pohodě. Tak jsme se s Havlicem snažili hodně mluvit a myslím, že to z naší strany bylo o moc lepší než proti Žižkovu. Musíme však hrát ještě líp.

Co vy jako cizinec v Česku? Čeština už vám jde výborně!

Taky si myslím, že už mluvím docela dobře. Rozumím už všechno.

Jak to s vámi vypadá? Vrátil jste se do Dynama jenom do přípravy, anebo už natrvalo?

Jsem hráč Budějovic a tady si chci zahrát první ligu!