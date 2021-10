Po výhře s Libercem v 5. kole I. ligy 1:0 fotbalisté Dynama v dalším domácím střetnutí podlehli Hradci Králové, a protože také na Spartě a v Plzni – sice po jednogólových porážkách – vyšli bodově naprázdno, po sérii tří proher v řadě se přiblížili ke spodku tabulky.

Mick van Buren patřil i v utkání proti Pardubicím k nejlepším hráčům Dynama (na snímku střílí důležitý druhý gól svého týmu): Dynamo ČB – Pardubice v desátém kole první ligy 3:1. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Před dvěma zápasy s Karvinou a Pardubicemi za sebou doma tudíž fotbalistům Dynama povinnost velela uhrát v nich šest bodů. „Jenže to nebývá snadné a jsme moc rádi, že jsme do dokázali a po Karviné i podruhé v řadě na domácím hřišti vyhráli a těch šest důležitých bodů získali,“ netajil se po výhře s Pardubicemi 3:1 svou spokojeností trenér David Horejš, hned však dodal, že to vítězství se rozhodně nerodilo lehce.