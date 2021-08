„Jsme si dobře vědomi, že proti nám bude stát soupeř, který má ty nejvyšší ambice a který má i obrovskou sílu,“ zdůraznil před zápasem trenér David Horejš, dle něhož Sparta po příchodu Pavla Vrby udělala velký progres. „Je tam spousta silných individualit,“ vyzdvihl a namátkou některé letenské opory jmenoval: „Ať už Nita v bráně, Hancko v obraně, Pavelka ve středu pole, Hložek vpředu i další, to je velká síla, v týmu je vysoká herní kvalita.“

O sestavě pro sobotní zápas trenéři Dynama měli až na menší výjimky jasno. „Nějací kluci po zápase s Libercem určité problémy zdravotního rázu měli, ale věřím, že se je nám podaří dát do kupy tak, abychom mohli nastoupit na Spartě v co nejsilnějším složení,“ podtrhl Horejš. „Až na Lukáše Skovajsu a Petra Javorka, ti určitě k dispozici nebudou. Ostatní hráči snad budou v pořádku,“ dodal trenér Dynama.

Chybět bude také brankář Vojtěch Vorel, jenž je v Dynamu na hostování právě ze Sparty a dle vžitých zvyklostí proti svému klubu nastoupit nemůže. „Šanci dostane David Šípoš, pro něhož to bude hodně náročný křest ohněm. Věřím, že mu kluci pomůžou a že v té těžké prověrce obstojí se ctí,“ podtrhl Horejš.

Fotbalistům Dynama se proti Spartě daří a po svém návratu do I. ligy s ni nepoznali hořkost porážky: předloni na Letné hráli 3:3 a minule tam zvítězili 4:2 (!), doma s ní hráli 2:2 a 0:0. „Jenže Sparta má teď mnohem větší sílu, je mnohem sebevědomější. Jak jsem říkal, udělala v poslední době velký výkonnostní vzestup a hlavně na domácím hřišti je velice silná,“ připomněl Horejš, že Sparta doma Olomouci, Karviné a Hradci nastřílela devět gólů. „Víme, co nás na Letné čeká a že pokud chceme proti tak silnému soupeři uspět, musíme na všech postech podat maximálně koncentrovaný a nadstandardní výkon, a to hlavně týmově. Jedině tak můžeme pomýšlet na nějaký dobrý výsledek a já pevně věřím, že jsme schopni i v tak náročné prověrce obstát,“ uzavřel kouč Dynama.

DO PRAHY I TÁBORSKO

Do Prahy zamíří o víkendu také fotbalisté FC MAS Táborsko, kteří tam v neděli dopoledne ve II. lize změří síly se silným béčkem Sparty.

Táborsko před týdnem ve šlágru kola o prvenství v tabulce prohrálo doma smolně s Duklou Praha 0:1. „Oni dali gól, my ne. Byl to vyrovnaný zápas. Dostali jsme smolnou branku a po změně stran byl po dešti těžký terén, na kterém bylo obtížné něco tvořit,“ uvedl pro klubový web útočník Adam Provazník a na dotaz, co by v neděli na mladé sparťany, kteří zatím nahráli stejně jako Táborsko devět bodů, mohlo platit, jen pokrčil rameny: „Myslím si, že náš herní styl se nebude nějak extra měnit. Zůstaneme u toho, co nám přineslo body v minulých zápasech.“

PÍSEK DO SOKOLOVA

Ve III. lize fotbalisty FC Písek čeká už v sobotu dopoledne zápas v Sokolově (domácí jsou v tabulce bez bodu poslední, Písek je druhý).

Divize – sobota: Mar. Lázně – Dynamo B, Petřín Plzeň – Lom, Cheb – Jindřichův Hradec, Doubravka – Soběslav, neděle: Sedlčany – Katovice.

I. LIGA DOROSTU

V pátečním 5. kole I. ligy dorostu hrála devatenáctka Dynama s Ml. Boleslaví 1:1 (0:1).

Branky: 88. Hais – 36. Hák vlastní, ŽK 1:0 (Bartizal), 140 diváků, rozhodčí Kotalík.

Dynamo: Polanský – Bartizal, Čoudek, Brabec, Trmal (82. Macák) – Malý, Hák, Krch, Smejkal (69. Šimoník) – Hendrych (46. Bastl), Hais.