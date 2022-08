Jihočeši i po výhře s Pardubicemi šli do zápasu s pokorou. „Pro nás bude úspěchem jakýkoli výsledek, který nebude znamenat naši prohru,“ říkal před zápasem trenér Jozef Weber. Sparta si po domácí prohře s Libercem chtěla na jihu napravit reputaci: „Očekáváme, že v Budějovicích zase budeme dobývat hluboký blok jako v minulých zápasech na jejich hřišti. Cesta je jasná, být odvážnější a nebezpečnější – a samozřejmě dát góly,“ říkal na klubovém webu asistent trenéra Luboš Loučka.

V základní sestavě Dynama se objevil i Lukáš Čmelík, jenž na jih Čech přišel v týdnu z Karviné. Šanci z noviců od začátku dostal také Grič. Naopak se s dlouholetou aktivní činností před zápasem rozloučil Pavel Novák.

Zápas začal pro Dynamo velkým šokem: už ve 2. minutě rozehrál Pešek roh nakrátko na Höjera, jehož centr smolně tečoval Hora a míč proklouzl za Šípošova záda až do sítě – 0:1…

Domácí se rychle otřepali a jen dvě minuty nato po Čoličově centru hlavičkoval tísněný Potočný vedle. Obrovskou smůlu měli Jihočeši ve 12. min., kdy si Čmelík naběhl na Horův pas, obstřelil vybíhajícího Holce a míč se odrazil od tyče prázdné brány.

Jenže Dynamo svůj tlak korunovat gólem nedokázalo a naopak Sparta ve 27. min. udeřila podruhé: po Daňkově akci Šípoše střelou k zadní tyči překonal Čvančara – 0:2.

Šanci vrátit se do zápasu mělo Dynamo ve 37. min., kdy se do míče po Horově centru opřel Čmelík a jeho výstavní dělovku z voleje Holec vyrazil jen reflexivně.V nástupu do druhé půle kopali černobílí dva rohy za sebou a z toho druhého Králík hlavou poslal míč těsně vedle zadní tyče do zámezí.

I po změně stran pokračovala vyrovnaná partie, byť Pražané byli ve finální fázi přece jen nebezpečnější. Dokumentoval to v 69. minutě tvrdou střelou z vápna Daněk, s níž si však pozorný Šípoš poradil.

Trenér Dynama ve snaze zvýšit ofenzivu svého týmu poslal na poslední dvacetiminutovku na hřiště Hellebranda a Matouška, ke konci za Sladkého ještě Pennera,V nastavení Čoličovu ránu Hancko vykopl z brankové čáry, skóre už se neměnilo.

Dynamo - Sparta 0:2 (0:2) - Branky: 2. Höjer, 27. Höjer. ŽK: Čmelík, Potočný, Hellebrand – Drchal. Diváci: 6681 (vyprodáno). Rozhodčí: Proske – Paták, Kotík. Dynamo: Šípoš – Čolič, Havel, Králik, Sladký (85. Penner) – Čavoš (72. Hellebrand), Grič – Čmelík (72. Matoušek), Hora, Potočný – Škoda (46. Hais). Sparta: Holec – Mejdr, Sörensen, Hancko, Höjer (62. Pavelka) – Daněk (82. Wiesner), Sadílek, Zelený, Pešek (74. Drchal) – Juliš (74. Minčev), Čvančara (62. Karabec).