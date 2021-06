Jak a kdy došlo k vašemu kontaktu s Budějovicemi?

Trenér Horejš mi volal už asi před dvěma měsíci, že by Budějovice o mě měly zájem. Potěšilo mě to a jsem strašně rád, že jsem tady. Konzultoval jsem tu nabídku i se Slavií a shodli jsme se na tom, že Budějovice jsou mě dobrý krok.

Říkal vám trenér, co od vás chce?

Samozřejmě, že jsme o tom mluvili. Nějak dopodrobna jsme to ale nerozebírali, spíš jen tak obecně o tom, co ode mě trenéři očekávají. Budeme pracovat na tréninku a dále si to rozebírat.

Vy nějakou představu ale jistě máte?

To ano, blíž o tom mluvit ale nechci. Jsem ale přesvědčen, že vše půjde jak má. Věřím, že Budějovicím pomůžu.

Přispělo při vašem rozhodování, že v Budějovicích na hostování úspěšně působili mladí hráči nejlepších našich klubů?

Nějakou roli to určitě také hrálo, hlavně jsem do Budějovic však šel kvůli tomu, že se mi líbí, jakým způsobem se Budějovice prezentují, jejich fotbal se mi líbí.

Jaké jsou vaše první dojmy a pocity v novém působišti?

S Michalem Škodou jsme sem přijeli večer před pondělním srazem a ubytovali se v penzionu v Litvínovicích. Zatím se spíše rozkoukávám, abych řekl pravdu, Budějovice ani jižní Čechy moc neznám. Avšak na své působení tady se moc těším.

Na jaře jste v Budějovicích hrál ještě za Opavu a vyhráli jste tady, ale Opava stejně spadla. Hodně vás to mrzelo?Bylo to pro mě velké zklamání, protože my ty první zápasy na jaře hráli skvěle, ale vždycky jsme dostali nějaký blbý gól. Spadli jsme, tak jsem z té půlsezony hodně zklamaný. Angažmá v Opavě ale hodnotím pozitivně.

V Opavě jste hrál pravidelně, tady ale ve středové formaci bude asi větší konkurence…

To určitě, Budějovice jsou dle mě nadstandardní klub. Chtěl bych ale hrát co nejvíc a hlavně týmu pomoct.