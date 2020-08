Fotbalisté Dynama by v letošní sezoně chtěli navázat na loňský ročník, kdy v roli nováčka byli štikou soutěže, a přestože byli na začátku pasováni na aspiranta sestupu, nakonec bojovali o evropské poháry! „Jsme si vědomi, že na tuto výjimečnou sezonu navázat nebude jednoduché, ale podařilo se nám mužstvo dobře doplnit a věřím, že na ligu jsme dobře připraveni,“ zdůraznil na předligové tiskovce generální manažer Dynama Martin Vozábal.

Hráči Dynama se na nedělní šlágr se Slavií dle slov svého trenéra Davida Horejše velice těší. „Samozřejmě dobře víme, že hned na úvod nás čeká největší favorit celé soutěže, přesto cítíme v kabině bojovou atmosféru a odhodlání. Akorát nás mrzí, že nemůže být plný stadion,“ připomněl trenér Dynama, že vzhledem k vládním opatřením mohou v ochozech být jen necelé dvě tisícovky diváků. „Nicméně i tak věříme, že ti fanoušci, kteří se na stadion dostanou, nám v náročném boji pomohou.“

Dynamo by až na Ledeckého (svalové zranění) mělo být v neděli v plné síle, nicméně na výhru se Slavií čeká už osm let a v roli favorita bude mistr ligy na jihu Čech i dnes. Už tak silný kádr v létě ještě doplnila řada hráčů zvučných jmen (Malínský, Karafiát, Kuchta, Lingr, Beran, uzdravil se Hovorka). „Slavia má obrovskou kvalitu, je to nejtěžší soupeř u nás vůbec a my jeho sílu plně respektujeme,“ podtrhl Horejš, zároveň ale dodal, že to, že hrají se Slavii, nijak neřeší: „Prostě se chceme na zápas připravit co nejlíp, abychom zahájili sezonu úspěšně. A věřím, že máme na to, abychom doma se Slavii bodovali,“ vyhlásil kouč Dynama odvážný cíl.

Jenže uspět na jihu Čech chce i Slavia: „Chceme ligový hattrick a opětovný postup do Ligy mistrů. Naším cílem tudíž je, s veškerou pokorou, mistrovský titul,“ uvedl pro klubový web šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík.

Silného soupeře na úvod dostalo po svém návratu do II. ligy Táborsko, v neděli hostí i Žižkov. „Viktorka má obrovskou sílu, ale to neznamená, že ji nechceme nebo nemůžeme porazit,““ uvedl trenér Táborska Miloslav Brožek.

Ve III. lize začíná FC Písek už v sobotu ráno v Praze s Vltavínem (10.15) a k dispozici by dle posledních zpráv měl být i Martin Šplíchal z Dynama.

Divize – sobota: Soběslav – Sedlčany (17), Klatovy – Dynamo B, Beroun – J. Hradec, Rokycany – Lom, neděle: Mýto – Katovice.