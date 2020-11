„Pro to, aby se zase mohlo hrát, jsme všichni dělali maximum. A jsme moc rádi, že jsme se dočkali,“ ocenil trenér Dynama David Horejš.

Dynamo ještě v lize nevyhrálo, takže do zápasu půjde s cílem získat tři body. „Hodně dlouho se nehrálo a ani sebelepší trénink nemůže zápasy nahradit. Nikdo neví, co ta pauza s jednotlivými týmy udělala. Věřím ale, že jsme se dokázali připravit co nejlépe,“ zdůraznil Horejš.

Jedinou výhodou mimořádné ligové přestávky byla šance vyprázdnit marodku. „Mick van Buren už se zapojil do tréninku, Pavel Šulc už taky, byť ještě s úlevami. Jen David Ledecký stále má ještě potíže, taky už ale pomalu do přípravy naskočí,“ vyzdvihl Horejš.

Zdravotní situaci v týmu si před cestou na jih Čech pochvaloval i zlínský kouč Bohumil Páník: „Máme pouze drobnější zranění. Co se týče koronaviru, máme všechny zdravé i včetně realizačního týmu,“ řekl pro klubový web a dodal, že je to díky pravidelnému testování. „Dokázali jsme všechny rizika eliminovat, i hráči se chovají zdrženlivě. Je to celkově dobrá týmová i klubová disciplína.“

Zlín třikrát za sebou v lize prohrál, proto by jeho hráči chtěli v jihočeské metropoli bodovat. „Výsledky posledních zápasů pro nás nebyly dobré, a tak to budeme chtít konečně zase zvrátit na naši stranu,“ ujišťoval v rozhovoru pro Zlínský deník stoper Dominik Simerský. „K výkonu chceme přidat hlavně body, abychom se v tabulce znovu posunuli výš.“

Jedním dechem ale Simerský dodal, že si všichni jsou dobře vědomi, že je v Č. Budějovicích nečeká žádná selanka. „České Budějovice jsou velice nepříjemným soupeřem. Mají kvalitní, běhavý tým, musíme si na ně dát pozor. Tím, že jde o první zápas po pauze, tak i když hrajeme venku, šance určitě budou vyrovnané,“ usoudil.

TÁBORSKO DO BLANSKA

Pokračovat v sezoně bude také II. liga a FC MAS Táborsko začne v neděli v Blansku (11.00), které je v tabulce se šesti body ze šesti utkání na 10. místě. „Věřím, že v Blansku můžeme vyhrát,“ zdůraznil lotyšský trenér Sergejs Golubevs, jenž od letošního léta společně s Miloslavem Brožkem u Jordánu působí .