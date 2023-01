O víkendu fotbalisté Dynama odehráli i první ze tří plánovaných přípravných utkání, ve kterém podlehli Vasasu Budapešť 2:3.

Do zápasu ještě nezasáhl dvaadvacetiletý nigerijský útočník Quadri Adebayo Adediran, který je po příbramském Čermákovi další posilou Dynama a poté, co po svém přestupu z druholigové Dukly Praha podepsal na jihu Čech smlouvu do roku 2026, se na soustředění v Turecku dodatečně k mužstvu připojil. „Přiletěl v sobotu, ale zasáhnout do zápasu s Vasasem ještě nestihl, protože dorazil až večer,“ pro Deník jižní Čechy uvedl sportovní ředitel Dynama Milan Čadek.

Už na úterý byl ze středy posunut druhý přípravný zápas Dynama. Jihočechy v něm čeká na soustředění další náročná prověrka, ve které změří síly s týmem Widzew Lodž, který hraje v polské Ekstraklase. Na závěr tureckého soustředění se svěřenci trenérů Zápotočného a Nikla střetnou v pátek s FK Priština a v sobotu se vydají na zpáteční cestu do vlasti.

Ve sředu druhý přípravný zápas sehrají i fotbalisté druholigového FC Silon Táborsko, kteří po domácí remíze 0:0 s třetiligovými Domažlicemi se venku střetnou s prvoligovou Mladou Boleslaví (11:00, Městský stadion).