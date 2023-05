Fotbalisté prvoligového Dynama se v prvním semifinálovém utkání skupiny o 7.-10. místo v neděli v 15 hod. na Střeleckém ostrově střetnou s Libercem (odveta bude na severu Čech příští sobotu). Vítěz této skupiny, v níž jsou ještě Ml. Boleslav a Hradec, získá milion korun a přímý postup do 3. kola Mol Cupu.

V lize Dynamo letoa na jaře prohrálo 0:2 (Quadri Adediran bojuje s libereckým Gebre Selassiem), uspějí černobílí s Libercem v neděli v nadstavbě? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Liberec před týdnem doma vedl ještě v 90. min. se Spartou 1:0, nakonec po dvou penaltách ale padl 1:3. „Rondič trefil břevno a ani Mikulova hlavička gólem neskončila. Kdybychom odskočili na 2:0, možná by bylo rozhodnuto,“ litoval trenér Luboš Kozel a dodal, že penalty by komentovat nechtěl.

Na jihu Čech se Liberci daří, zatímco doma s Dynamem na podzim hrál 1:1, v úvodu jarní části sezony na Střeleckém ostrově Severočeši zvítězili 2:0 a rádi by si z Č. Budějovic příznivý výsledek do odvety vezli i tuto neděli, kdy jim ale budou chybět zranění Mészáros, Gebre Selassie a Višinský, stop za své vyloučení z duelu se Spartou má Ndefe.

Uhrát pro odvetu co nejlepší výsledek chtějí i fotbalisté Dynama: „Jsme šťastni, že jsme to a zvládli a s předstihem se zachránili,“ před týdnem po výhře 3:1 s Pardubicemi zářil trenér Marek Nikl, dle něhož po ligové záchraně hráči budou mít i do nadstavby velkou motivaci. „My máme jednoznačný cíl, chceme tu prostřední skupinu vyhrát. A dle mého názoru to nemusí být jen nereálné přání. Myslím si, že když udržíme to nastavení, v jakém kabina teď funguje, že bychom potrápili i tu první šestku,“ zdůraznil Nikl.

Do nedělního zápasu s Libercem by mělo až na Mršiče a Škodu (marodka) jít v plné síle a s cílem vyhrát. .„Nebudeme pod tlakem hrozby sestupu a věřím, že jak jsme si teď užívali ty tři poslední zápasy v lize, že tomu tak bude také v utkáních o co nejlepší umístění,“ přál si Marek Nikl.

DUKLA U JORDÁNU

Ve II. lize se Silon Táborsko v neděli střetne od 17 hodin doma s Duklou Praha, která se netají přáním vrátit se do I. ligy. „Víme, že Dukla má na jaře skvělou formu, i nám se ale doma daří a chceme také s Duklou vyhrát,“ ujistil zkušený táborský obránce Luboš Tusjak.

Ve III. lize Písek hrál s Domažlicemi doma už v pátek v podvečer a remízoval 3:3 (1:1).

Béčko Dynama završí nezvyklou sérii čtyř utkání v řadě venku v sobotu dopoledne ve Zbuzanech a chce uspět. „I třetí zápas na hřišti soupeře jsme prohráli a situaci v tabulce si zkomplikovali. Jedeme znovu ven a rádi bychom ve Zbuzanech sérii porážek zastavili,“ zdůraznil trenér Dušan Žmolík.

V divizi všechna čtyři jihočeská mužstva odehrají své zápasy už v sobotu: Č. Krumlov už dopoledne od 10:30 hodin v Plzni s Petřínem, zbývající tři týmy z jihu budou hrát od 17 hod. doma: Katovice s Tochovicemi, Soběslav s Aritmou a první Lom v Táboře na Svépomoci s Příbramí B.

V I. lize dorostu se devatenáctka Dynama v sobotu na Složišti utká s Karvinou (11:00).