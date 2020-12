Kdo je zatím jejím největším překvapením? „Za mě je to Jablonec,“ říká Karel Piták, bývalý reprezentant, hráč Hradce, Slavie, Salcburku i Jablonce. Vedle týmu ze severu Čech, vedeného čím dál populárnějším Petrem Radou, jsme vybrali ještě další dva ligové šoky. Ve všech případech pozitivní.

Abdallah Sima

Nelze ho opominout. Devatenáctileté zjevení ze Slavie se připomnělo i v neděli, kdy pomohl porazit Bohemians. „Přitom nehrál tak dobře jako jindy,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský. „Ale body tam byly,“ dodal. Ano, Abdallah Sima zapsal gól i asistenci.

„To je kometa. Vyloženě explodoval,“ usmívá se Piták, kouč slávistického týmu do šestnácti let. „Viděl jsem ho v pár zápasech béčka. Bylo znát, že to v něm je. Ale že to bude takové, to fakt ne.“

Senegalec má opravdu famózní statistiky v domácí soutěži (7 zápasů, 7 branek) i v Evropské lize (6 utkání, 3 zásahy). Je však rovněž pracovitý, proti Bohemians naběhal nejvíc z mančaftu.

Petr Rada

Zase to dokázali. „Po tom velkém kolotoči změn v kádru v létě asi nikdo nečekal, že budeme skoro v polovině soutěže takhle vysoko v tabulce,“ přiznal asistent Zdeněk Klucký.

Jenže na severu to umí, proto jsou třetí. V létě přivedli například mladého obránce Jakuba Martince z Hradce Králové a stoper se stal nejvytíženějším hráčem. Povedlo se také oživit exreprezentanta Václava Pilaře. „Pan Pelta má na hráče čich a pak je ještě umí zobchodovat,“ připomíná Piták. „A pan Rada si s tím dokáže poradit. Trenér předvádí neuvěřitelné výkony,“ tvrdí.

To přesně trefil. Rada je neskutečně emotivní, právě jeho poločasový výstup byl důvodem, proč mančaft obdivuhodně otočil duel s Plzní ze stavu 0:2. Skvělý je rovněž v pozápasových rozhovorech. Před žurnalisty perlí, i když s nimi neměl vždy idylický vztah.

Teď je to jiné, dokonce mu scházejí. „Tiskovka před prázdnými zdmi mi připadá úplně katastrofální. Vždyť tady mluvím do zdi, to si připadám jako blázen,“ rozjel se po zápase na Slovácku. Toť pravý, nestárnoucí Rada.

MFK Karviná

Před sezonou měli bookmakeři jasno: Slezané jsou hlavní kandidát na padáka, jejich kouč Juraj Jarábek bude prvním vyhozeným trenérem v sezoně. Realita? Sedmé místo, 20 bodů (stejně jako Plzeň), 11 bodů náskok na sestupová místa.

„Zlepšili jsme organizaci hry, hrajeme odzadu a jednoduše a takový způsob hry nám sedí,“ vysvětluje Jarábek. „Je velmi obtížné se dostat do jejího pokutového území,“ všímá si také Jan Nezmar, bývalý sportovní ředitel Slavie.

Tým se v létě změnil, pomohla dvacetimilionová injekce za přestup Adriela Ba Louy do Plzně. Přišel bývalý reprezentant Michal Papadopulos, útočník protřelý zahraničím. Stal se šéfem na hřišti i v kabině. „O jeho přínosu není třeba mluvit,“ souhlasí Nezmar.