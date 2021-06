Přípravu na nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže zahájilo Dynamo včera dopoledne na Střeleckém ostrově, kde je uvítal nový majitel klubu Vladimír Koubek. Hned poté se hráči přesunuli na Složiště, kde absolvovali první trénink.

V týmu budou chybět dvě velké opory, jimiž bezesporu byli brankář Jaroslav Drobný a obránce Jiří Kladrubský. Ti oba své působení v ligovém týmu Dynama ukončili už na konci minulé sezony. Z hostování se do Plzně vrací Alvir a Ekpai, své hostování na jihu Čech po několikaletém úspěšném působení zakončil i Filip Havelka (Sparta, míří do Liberce), na testy do Teplic odešel David Ledecký a svolení hledat si nové angažmá dostal Lukáš Jánošík.

Naopak trenér Horejš včera uvítal také první posily: na hostování ze Slavie přichází záložník Patrik Hellebrand (naposledy působil v Opavě) a z Ml. Boleslavi přestupuje útočník Michal Škoda, z hostování se vrací brankář Matěj Luksch (Liptovský Mikuláš) a útočník Fortune Bassey (Ústí), na zkoušku z Táborska přicházejí brankář Šimon Pecháček a křídelník Emmanuel Tolno, z dorostu byli přeřazeni Jan Vítovec a Dominik Mašek.

Od příchodu Michala Škody si trenér David Horejš slibuje zlepšení ofenzivní fáze. „Škoďák měl v Boleslavi výbornou sezonu a nám takový typ hrotového hráče minulou sezonu chyběl. Je to gólový hráč, na hřišti vždy nechá všechno, potřebuje ale i patřičný servis,“ upozornil kouč Dynama a nevyloučil příchod dalších posil: „Nějaké hráče ještě máme vytipované a já věřím, že se nám je podaří přivést. Posílit potřebujeme, to je naše priorita. Víme, že nás bota v minulé sezoně nejvíc tlačila směrem dopředu, proto přišel Škoďák a věřím, že ještě další hráče do ofenzivy získáme,“ uvedl kouč Dynama. „Otestovat si chceme i Tolna, v Táborsku podával směrem dopředu slušné výkony. Je to mladý hráč a uvidíme, jak se mu bude dařit,“ přemítal Horejš.

Do přípravy jde Dynamo se čtyřmi gólmany. „Roli jedničky by za Drobného, jenž po dohodě skončil, měl převzít Vojta Vorel, který své kvality potvrzoval už v minulé sezoně. Z hostování se vrátil Matěj Luksch, jenž podával v Liptovském Mikuláši výborné výkony. Je tu mladý Dan Kerl, ten v posledním roce hodně vyrostl,“ vyzdvihl Horejš a uvítal i příchod Šimona Pecháčka z Táborska: „Já jsem rád, že se obnovilo propojení s Táborskem, protože z toho mohou profitovat oba kluby. Pokud jde o Pecháčka, na jaře měl formu a chceme mu dát prostor, aby mohl svůj potenciál ukázat.“

Zdravotně by hráči Dynama měli být v pořádku. „Až na Jonáše Vaise, jenž si z posledního zápasu na Slavii, kde podal velice dobrý výkon, odnesl svalové zranění. Věřím ale, že se dá co nejdřív do kupy,“ zadoufal Horejš.

Ke změně došlo v rozpisu přípravných zápasů, z něhož vypadl písecký zápas s Teplicemi, protože právě s Teplicemi se Dynamo střetne doma na úvod I. ligy. Místo duelu s Teplicemi se černobílí vydají do Vlašimi. „Kluci měli už v minulém týdnu individuální tréninkový plán, a tak přípravu začneme naostro a první dva týdny dní budou hodně náročné, budou hlavně o kondici. Proto sehrajeme první přípravný zápas až 30. června,“ sdělil trenér David Horejš a dodal, že hned na úvod čeká jeho svěřence hodně těžká prověrka proti Dynamu Moskva. „Pak máme zápasy s Táborskem a Vlašimí a dvě utkání s kvalitními soupeři sehrajeme i v rámci svého soustředění v Kaprunu,“ upřesnil kouč Dynama.

AKTUÁLNÍ HRÁČSKÝ KÁDR

Brankáři: Vojtěch Vorel, Daniel Kerl, Matěj Luksch (návrat z hostování z Lipt. Mikuláše), Šimon Pecháček (na zkoušku z Táborska)

Obránci: Benjamin Čolić, Lukáš Havel, Martin Králik, Pavel Novák, Lukáš Skovajsa, Maksym Talovierov, Dominik Mašek (z dorostu)

Záložníci: Matej Mršić, Patrik Brandner, Patrik Čavoš, Petr Javorek, Jonáš Vais, Matěj Valenta, Karol Mészáros, Patrik Hellebrand (hostování ze Slavie), Jakub Kousal, Emmanuel Tolno (Táborsko – zkouška)

Útočníci: Michal Škoda (přestup z Mladé Boleslavi), Fortune Bassey (návrat z hostování z Vlašimi), Jan Vítovec (přesun z dorostu)