Majitel klubu JUDr. Vladimír Koubek ve svém úvodním slově zmínil situaci před osmi měsíci, kdy klub přebíral do svých rukou: „Z hráčského kádru odcházelo v té době deset hráčů a deset nových přicházelo, přesto jsme odehráli – a dle mého soudu velice slušně! – podzimní část první ligy. Myslím si, že navzdory tomu, že v zimě z týmu odešli Maks Talovierov a Fortune Bassey, že mužstvo máme konsolidované a díky dobře absolvované zimní přípravě neméně dobře nachystané i na prvoligové jaro,“ zdůraznil dr. Koubek.

Odchody dvou hráčů, kteří na podzim patřili k pilířům mužstva, jsou do mužstva samozřejmě citelným zásahem, na druhou stranu ale jsou pro Dynamo i velkým úspěchem. Oba totiž odešli do velkých klubů, takže i za velké peníze. „Z toho, že od nás opět chodí hráči do takových klubů, jakými jsou Slavia Praha a Ferencváros Budapešť, oprávněně máme velkou radost,“ ocenil sportovní ředitel Dynama Tomáš Sivok, jenž sám svého času zamířil z Dynama do Sparty a poté i do velkých klubů v zahraničí. „Co se týče Talovierova, s nímž jsem si ještě zahrál, když jsem se do Dynama vracel, už tehdy jsem říkal, že Maks má obrovský potenciál a jsem rád, že to potvrdil. Myslím, že se brzy ve Slavii prosadí do základní sestavy. Pokud jde o Fortuna, ten podzim odehrál v neskutečné formě a nastřílel v lize devět gólů, takže bylo jasné, že u nás asi nezůstane,“ konstatoval Tomáš Sivok.

Ten také informoval, že by ve středu měl dorazit mladý stoper Ishaku Konde z Ghany, jenž působil v estonské lize: „Přichází na hostování do konce sezony s následnou opcí,“ upřesnil Sivok.

Ztrátu dvou opor jistě těžko skousával trenér David Horejš. „Odešli dva hráči ze základu, kteří byli pro naši hru velice důležití, nicméně my celou přípravu pracovali na tom, abychom i tyto dva výborné fotbalisty dokázali nahradit. Až samotná sezona ale ukáže, zda a jak to zvládneme,“ zdůraznil hlavní trenér týmu a připomněl, že už vstup do jara hodně napoví (Dynamo totiž má těžký los: doma Sparta, venku Hradec, doma Plzeň, venku Karviná a zase venku Pardubice).

Dynamo upozorňuje, že pokud vláda do sobotního zápasu se Spartou nezmírní protiepidemická opatření, bude moci na Spartu jen tisíc diváků. Nedojde-li tudíž ke změně, Dynamo umožní vstup pouze všem svým permanentkářům a obchodním partnerům. Do prodeje vstupenky tudíž vůbec nepůjdou, a to ani do online předprodeje, ani do pokladen na stadionu. Sektor pro hostující fanoušky bude uzavřen.

Diváci při vstupu na stadion musí prokázat svou bezinfekčnost (dokončené očkování, či prodělaný covid-19 před méně než 180 dny). Děti do 18 let se mohou prokázat negativním PCR testem, děti mladší 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí. Všichni diváci musí mít respirátor.

HRÁČSKÝ KÁDR DYNAMA NA JARO 2022Brankáři: Daniel Kerl, David Šípoš, Vojtěch Vorel.

Obránci: Jan Brabec, Benjamin Čolić, Ondřej Čoudek, Lukáš Havel, Martin Králik, Maksim Matvejev, Pavel Novák, Lukáš Skovajsa, Martin Sladký.

Záložníci: Patrik Čavoš, Patrik Hellebrand, Jakub Hora, David Krch, Matěj Mršić, Nicolas Penner, Emmanuel Tolno, Jonáš Vais, Matěj Valenta.

Útočníci: Patrik Brandner, Mick van Buren, Daniel Hais, Ondřej Mihálik, Michal Škoda.