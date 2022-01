„Ačkoli jsme podobně jako s Krakovem brzy prohrávali, tentokrát jsme hlavně v první půli na hřišti dominovali, dvěma góly jsme skóre otočili a měli řadu dalších příležitostí,“ pochvaloval si asistent trenéra Jiří Kohout, dle něhož důvodem ke spokojenosti byly především čtyři nastřílené góly.

Těch gólů Dynamo v Turecku dalo ve dvou utkáních už šest, což je potěšitelná bilance i proto, že v týmu po odchodu do Ferencvárose už chybí kanonýr Bassey. „Těší nás, že góly dali i Ondra Mihálik a Michal Škoda, vždy je důležité, když se prosazují útočníci,“ vyzdvihl Kohout, jedním dechem ale dodal, že v zápase s Chimki potěšila hra celého týmu: „Řekl bych, že jsme byli dobře organizovaní, a ačkoli nám soupeř dal dvě branky, i směrem dozadu se naše hra o dost zlepšila.“

Ve druhé půli se zápas trošičku přiostřil, protože Rusové poté, co snížili na 2:3, přidali na důrazu. „Hlavní však je, že se nic vážnějšího nestalo,“ zdůraznil Kohout.

Už před zápasem s Chimki trenér David Horejš uvedl, že větší prostor dostanou hráči, kteří by měli nastupovat také v lize. To trenéři dodrželi a ke střídání v půli nesáhli. To ale dle Kohouta neznamená, že by i proti Spartě na úvod jarní ligy mělo Dynamo jít v totožném složení jako s Chimki: „To určitě ne, třeba Patrik Čavoš nehrál vůbec, taky Patrik Hellebrand naskočil až na konci. Řešili jsme i menší zdravotní problémy, nicméně sestava z první půle se té ligové může blížit,“ nevyloučil Horejšův asistent.

Celý zápas odehrál Ondřej Mihálik. „Že jsme dali čtyři góly, je skvělé, navíc všechny ty góly padly po ukázkových situacích. Já jsem moc rád, že jsem přispěl gólem i asistencí,“ usmíval se 24letý útočník, jenž letos skóroval i proti Táborsku a Příbrami. „Při gólu na 1:1 jsem chtěl nejdřív střílet sám, můj první dotyk s míčem nebyl ale ideální, Mick van Buren byl úplně volný, a tak jsem mu nahrál. Můj gól na 4:2 mi sedl, hned moje první myšlenka byla, že rovnou vypálím a vyšlo to.“

Zápas s Chimki dle Mihálika měl kvalitu. „Hrálo se na super kvalitní travnaté ploše a pro nás je důležité, že jsme to zvládli vítězně. Hráli jsme proti silnému soupeři, který se v ruské lize sice pohybuje v dolních patrech, ale ruská liga má velkou kvalitu. Udrželi jsme kompaktnost, dali čtyři góly a měli i řadu dalších šancí. Rusové byli nepříjemní, ale po gólu na 4:2 už odpadli,“ líčil Mihálik.

Že v přípravě se střelecky daří jak jemu, tak i Michalu Škodovi, je dle něj velice důležité. „Roste tím sebevědomí mně, Škoďákovi i celému týmu. Je fajn, že nám to padá v přípravě, potřebujeme na to navázat i v lize,“ podtrhl.