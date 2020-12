S cílem prodloužit v I. lize sérii zápasů bez porážky na pět půjdou fotbalisté Dynama do sobotního střetnutí s Karvinou, které se hraje od 14 hodin na Střeleckém ostrově (bohužel stále ještě bez diváků).

V minulém utkání doma s Karvinou fotbalisté Dynama vyhráli 3:0, uspějí Jihočeši i v sobotu? | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Na začátku sezony jsme i vzhledem k epidemii koronaviru měli při skládání týmu trošku potíže, a to hlavně směrem dopředu,“ zmínil trenér David Horejš absenci Micka Burena, Pavla Šulce či Davida Ledeckého. „Když se pak Van Buren a Pavel Šulc uzdravili, mělo mužstvo úplně jinou kvalitu. Oba hráli na Spartě po delší době a podali tam nadstandardní výkony. Jejich návrat do mužstva se pozitivně projevil i v dalších utkáních, kvalita naší hry se výrazně zvedla,“ ocenil trenér Dynama a dodal, že do herní pohody se dostali také další hráči. „Například Patrik Brandner či Karol Mészáros tu šanci, kterou dostali, chytili za pačesy,“ ocenil.