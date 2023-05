Fotbalisté Dynama přivezli z utkání předposledního kola základní části I. ligy z Brně za remízu 1:1 cenný bod.

Ondřej Čoudek a Michal Škoda běží blahopřát Marcelu Čermákovi, jenž ve třetí nastavené minutě v Brně v duelu I. ligy vyrovnal na konečných 1:1. | Foto: Foto/ Brněnský Deník

Jihočechům patřil začátek utkání, větší šance ale neměli a gólman Berkovec tak měl v první půli potíže spíš se skluzem spoluhráče Součka. Brno šlo do vedení poté, co Čavoš tečoval nechtěně hlavou míč na Ševčíka, jenž z úhlu prostřelil Janáčka. „Nejdřív jsem chtěl hledat někoho pod sebou, ale když jsem viděl, že tam nikdo není, zkusil jsem vystřelit. Asi jsem brankáře zaskočil, po zápase mi sám řekl, že čekal, že budu nahrávat,“ líčil Michal Ševčík, kterého ztráta dvou bodů moc mrzela. „Až na poslední minuty, kdy jsme jen bránili, jsme soupeře do ničeho nepustili. Až na tu hlavička po rohu v 92. minutě a pak na ten gól,“ smutnil Ševčík.

V závěru Dynamo opravdu mělo velký tlak a po Horově centru hlavičku Potočného vyrazil Berkovec jen reflexivně. „Když tu obrovskou šanci chytil, už jsem si myslel, že by za tu poctivou práci to mohlo pro nás dobře dopadnout. Jenže až do úplného konce nikdy nevíš a ten konec byl fakt trpký,“ litoval brněnský trenér Martin Hašek. a dodal, že se v tu chvíli cítil jako kapr, když dostane na Vánoce palicí za krk…

Ve třetí nastavené minutě se Jihočeši dočkali za svou snahu odměny, když Havel ve vápně šikovně přistrčil na Čermáka, na jehož šikovný lob se Berkovec jen bezmocně ohlédl. „Já řval na Hávu, aby mi to vrátil pod sebe, já jen nastavil nohu a gólmana to přelítlo. Byl to úplný konec zápasu, my hráli vabank a jsem rád, že aspoň jeden gól jsme tam dotlačili a získali pro nás nesmírně důležitý bod,“ zářil Marcel Čermák a na dotaz, zda to od něj nebyla spíš nahrávka než střela, rezolutně pravil: „To ne, sedlo mi to, jak jsem chtěl. Byla to střela na bránu. Určitě! “

Trenér Tomáš Zápotočný, jenž spolu s Markem Niklem tým na jaře vede, chválil své svěřence hlavně za zmíněný závěrečný tlak. „V poslední čtvrthodině Brno zalezlo, jeho hráči stáli před vápnem a my je zatlačili. Nicméně bylo štěstí, že jim nevyšel žádný brejk, Ali nám zle zatápěl,“ oddechl si kouč Dynama.

Zatímco Brno po remíze 1:1 už jistě bude hrát ve skupině o záchranu, Dynamo má díky bodu reálnou šanci v neděli proti Pardubicím (15:00) hrát o skupinu o 7.-10. místo!

Brno - Dynamo ČB 1:1 (1:0) - Branky: 31. Ševčík – 90 + 3. Čermák. ŽK: Řezníček – Čmelík, Čoudek, Čermák. Diváci: 4118. Rozhodčí: Křepský – Paták, Horák. Brno: Berkovec – Souček, Tijani, Granečný, Hrabina – Nečas, Texl – Ševčík (90 + 1. Fousek), Alli, Falta (74. Hladík) – Řezníček.Dynamo: Janáček – Čoudek, Havel, Králik – Čmelík (64. Zajíc), Hora, Čavoš (64. Sluka), Penner (74. Potočný) – Čermák, Adediran (74. Škoda), Hellebrand (82. Hais).