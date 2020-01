Před odletem na Kypr trenér David Horejš se pro Deník ještě vrátil k vydařené strahovské přípravě. „Utkání splnilo to, co jsme chtěli: silný soupeř, povzbudivý výsledek a z naší strany řada dobrých věcí,“ chválil trenér Dynama své svěřence za výkon proti ligovému mistru.

„Samozřejmě nás trošku mrzelo, že jsme k zápasu jeli de facto jen s dvanácti hráči a s několika kluky z juniorky. Šest hráčů jsme měli mimo kvůli chřipce a dalším problémům. To, že jsme nebyli kompletní a nemohli hráče protočit, bylo pro nás hendikepem,“ litoval a upozornil, že zatímco Slavia po poločase nastoupila prakticky v úplně novém složení, Dynamo do hry po přestávce poslalo jen tři čerstvé muže.

Zato na posledních dvacet minut proti aktuálně našemu nejlepšímu fotbalovému týmu do hry naskočili Pařízek, Lindák a Kalousek z divizního béčka. „Když už jsme je na zápas brali, chtěli jsme jim dát i prostor. Všichni ti tři kluci mají před sebou perspektivu a svůj záskok proti tak silnému soupeři i slušně zvládli,“ vyzdvihl Horejš, dle něhož i zmínění tři mladíci si zápas s tak atraktivním týmem jistě také patřičně užili.

Debut v černobílém dresu si odbyl slovenský záložník Karol Mészáros. „Předvedl to, proč jsme ho do týmu chtěli. Určité nedostatky v obranné fázi v jeho hře byly, ale hlavně směrem dopředu tam měl zajímavé pasáže. Dostal se i do jedné stoprocentní příležitosti a náš první gól, který jsme Slavii dali, se Schranzem pro Mrsiče připravili. Je dobře, že do mužstva přišel, měl by pro nás být platným hráčem,“ ocenil Mészárosův výkon trenér Dynama.

Zmíněnou vydařenou akci Mészárose a Schranze završil nechytatelnou hlavičkou na zadní tyč Matěj Mrsič. „Viděl jsem, že Schranzík se chystá centrovat, naběhl jsem si tam, a když to Coufal netrefil, míč mi sedl na hlavu a já ho nasměroval do branky,“ líčil srbský záložník svou trefu pro klubový web.

Druhý gól dalo Dynamo po standardní situaci a spolupráci obou stoperů. „Havlis vrátil balon na malé vápno a já ho hrudí dotlačil do brány,“ děkoval na dálku Lukáši Havlovi za gólovou asistenci Radim Polom, jenž po přestávce přišel do středu obrany za Talovierova.

Za tři krásné góly Horejš své hráče chválil, ke hře dozadu měl výhrady. „Utkání nám ukázalo, kde ještě máme nedostatky, co je třeba zlepšit. a na čem v tom čase, který nám ještě do ligy zbývá, musíme zapracovat,“ podtrhl trenér Dynama, dle jehož názoru měli hráči v určitých pasážích reagovat jinak. „Bylo tam z naší strany špatné postavení a špatná organizace hry. To by se nám stávat nemělo,“ mrzelo ho. „Je ale třeba vidět, že přece jen hráčům ke konci utkání vzhledem k potížím se sestavou už zřejmě docházely síly. Teď je pro nás tudíž velice důležité, aby se už dali dohromady kluci z marodky a mohli se naplno zapojit do přípravy,“ zdůraznil David Horejš, jenž by si přál, aby zítra na soustředění prvoligový nováček odletěl se všemi hráči, s nimiž trenéři pro jarní část nejvyšší soutěže počítají.