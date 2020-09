Jednání mezi oběma kluby trvala delší dobu a zřejmě nebyla nikterak jednoduchá, nakonec ale vedla k úspěchu a v pondělí odchovanec rotterdamského SBV Excelsior, ktery v letech 2013 až 2016 hrál první ligu v dánském Esbjergu a poté hájil barvy pražské Slavie, v Dynamu podepsal smlouvu na hostování do konce roku s tím, že je možno ji prodloužit až do konce sezony.

„Mick je jedním z hráčů, o které jsme stáli, měli jsme o něj velký zájem. Jsem moc rád, že se vedení klubu podařilo jeho příchod dotáhnout,“ radoval se trenér David Horejš, jenž se netajil tím, že po odchodu Ivana Schranze do Jablonce by tým do útočné fáze potřeboval posílit. „Cílem bylo směrem dopředu hru zkvalitnit a zvýšit v mužstvu konkurenci,“ podtrhl.

Na jih Čech přichází fotbalista velkého jména mezinárodní úrovně . „V Dynamu působili výborní útočníci, jakými bezesporu byli Fujdiar, Vácha, Kulič či Lafata, teď přichází fotbalista evropského formátu. Hráč, jenž za sebou má velkou minulost, který získal ligové tituly a hrál Ligu mistrů i Evropskou ligu,“ připomněl Horejš. „Proto jsme byli trpěliví a byli ochotni na dohodu s ním počkat,“ uvedl trenér Dynama, dle jehož názoru to, že takový fotbalista do klubu přichází, je důkazem, že českobudějovický fotbal jde nahoru a že si Dynamo svými úspěchy v minulé sezoně udělalo v českém fotbale dobré jméno a získalo velký zvuk.

Letos na jaře Mick van Buren zamířil ze Slavie na hostování do Haagu, kde i vzhledem k epidemii koronaviru ale toho moc nenahrál. „Sice jsem návrat do vlasti uvítal , jenže těch půl roku pro mě bylo těžkých. Byla to složitá situace a několik měsíců jsem nehrál mistrovský zápas. Je to ale pryč,“ uvedl Buren po svém příchodu na jih Čech.

Trenéři i fanoušci Dynama od něj očekávají, že bude velkou posilou. „Ta očekávání jsou veliká, dokázat to ale musí on na hřišti. My si od něj slibujeme, že nám pomůže a věřím, že stejný je i jeho cíl, že se nepotřebuje chtít tady nějak zviditelňovat,“ zdůraznil Horejš.

Na jaře nový muž Dynama se sice potýkal s menším svalovým zraněním, aktuálně však je zcela v pořádku. „Se Slavií absolvoval celou přípravu a teď se zapojí plněhodnotně do tréninků tady. Jsem přesvědčen, že pro nejbližší zápas příští sobotu doma s Libercem, bude Mick k dispozici,“ podtrhl kouč Dynama.

O tom, že nová akvizice přichází na jih Čech v dobré kondici, trenér Horejš nepochybuje. „Jsem si stoprocentně jist, že hráči ze Slavie Praha jsou trénovaní na vysoké úrovni,“ usmál se.

V Ostravě zaujal výborným výkonem na hrotu mladý Lukáš Matějka. „Tomu jsme samozřejmě rádi, ale Mick by měl konkurenci v týmu ještě zkvalitnit. Nehledě na to, že on je použitelný směrem dopředu na více postech, ať už na hrotu, anebo na krajích. Je to velice přímočarý hráč, který se do našeho způsobu hry hodí, a proto jsme taky o jeho příchod něj tolik stáli,“ krčil rameny David Horejš a dodal, že i Matějka věděl, že na jihu Čech je o van Burena zájem, přesto chtěl do Českých Budějovic jít. „Zareagoval tím nejlepším způsobem, v Ostravě podal velice dobrý výkon a dal i krásný gól,“ podtrhl Horejš.

Na dotaz, zda nadále trvá zájem Dynama o jabloneckého Chramostu, jak o tom hovořily kuloárové spekulace, Horejš zavrtěl hlavou: „Měli jsme nějaké priority, které byly v možnostech našeho klubu. A těmi posledními byli Filip Havelka a Mick van Buren a oba jsou tady, za což vedení klubu patří velký dík. Takže směrem dovnitř je hráčský kádr v této chvíli uzavřen, potřebná konkurence tady je. Samozřejmě se může stát, že naopak někdo z mužstva odejde. Jsou tu i hráči, kteří by tady vytížení asi neměli, ti by mohli odejít,“ potvrdil Horejš, konkrétní ale nebyl: „To bychom předbíhali, nic rozhodnuto není.“

Van Buren se na angažmá v Dynamu těší: „Slyšel jsem o klubu samé pozitivní věci. Věřím, že se probojuji do základní sestavy a že budu podávat dobré výkony,“ řekl po svém příchodu.