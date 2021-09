Fotbalisté Karviné jeli na jih Čech s vizitkou mužstva, které jako jediné v lize v této sezoně ještě nevyhrál. „Měli jsme ale těžký los,“ jmenoval záložník Lukáš Čmelík zápasy se Spartou, Plzní, Jabloncem a Slavií. „Věřím, že tu černou sérii zápasů bez výhry protrhneme, teď nás čekají přijatelní soupeři,“ měl na mysli i sobotní duel v Č. Budějovicích.

S cílem uhrát tři body ale do zápasu šli i Jihočeši: „Před týdnem v Plzni jsme hráli výborně, teď je ale potřeba to přetavit i v branky. S Karvinou doma potřebujeme vyhrát a věříme, že kluci pro to udělají maximum,“ zdůraznil asistent trenéra Jiří Kohout.

Černobílí, kteří do důležitého zápasu šli ve stejné sestavě, v jaké hráli před týdnem v Plzni, začali aktivně a už v 7. min. poprvé zahrozili, když po Šindelářově faulu na Hellebranda šest metrů před vápnem Mršič z přímého kopu mířil těsně vedle a jen pár vteřin nato po nahrávce van Burena trefil Mršič zblízka tyč Bolkovy brány.

Tlak Dynama pak pokračoval a hrálo se převážně na polovině hostí, ve zhuštěném karvinském bloku ale domácí jen obtížně hledali skulinu.

Našel ji až ve 21. min. van Buren, po jehož uličce běžel Bassey sám na gólmana Bolka, z vyložené šance však pálil nad bránu. Tři minuty nato znovu po Burenově akci pálil zblízka Hora, brankář Bolek ale jeho střelu vykopl.

Zatímco Dynamo ze svých velkých šancí gól nedalo, hosté ze své první vážnější akce udeřili, když ve 26. minutě po Mikušově úniku hlavou skóroval Křapka – 0:1.

Radost Karviné však trvala jen pár vteřin: ve 28. minutě kopal Hora roh a van Buren míč protlačil do sítě – 1:1.

O sedm minut později si oba hráči role vyměnili a po Horově střele a Bolkově zásahu vrátil míč hlavou do sítě van Buren – 2:1.

Ještě v nastaveném čase první půle se ke střele zpoza vápna dostal Hellebrand, míč po jeho ráně levačkou však karvinskou branku přeletěl.

Hosté po změně stran ve snaze skóre vyrovnat zvýšili aktivitu a v 55. min. Šindelářovu hlavičku brankář Vorel jen konečky prstů vyškrábl zpod břevna na roh.

Nedáš, dostaneš!

Hosté ze své slibné příležitosti gól nedali, naopak krátce nato Mihálik, jenž byl na hřišti pár vteřin, si v 60. min. ve vápně zpracoval skákající balon a ze vzduchu prostřelil brankáře Bolka potřetí – 3:1.

Třetí gól byl pro hosty těžkým úderem, z něhož se vzpamatovat už nedokázali, nezmohli se ani na závěrečný tlak a fotbalisté Dynama dění na hřišti s velkým přehledem kontrolovali.

Důležité tři body fotbalisté Dynama uhráli a v sobotu se v dalším kole střetnou opět doma s Pardubicemi.

DYNAMO ČB - KARVINÁ 3:1 (2:1) - Branky: 28. van Buren, 35. Hora, 60. Mihálik. – 26. Křapka. ŽK. Novák, Čavoš – Qose. Diváci: 1673. Rozhodčí: Szikszay – Podaný, Šimáček. Dynamo: Vorel – Sladký, Talovierov, Králik, Novák – Čavoš, Hellebrand (78. Škoda) – Van Buren, Hora (78. Škoda), Mršič (89. Brandner) – Bassey (57. Mihálik). Karviná: Bolek – Mikuš, Eduardo Santos, Šindelář, Křapka, Šehič – Čmelík (30. Bartl), Túlio (Qose), Stropek(80. Zich), Bartošák (64. Sinyavskiy) – Papadopulos.