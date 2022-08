V loňské sezoně jste venku ani jednou nevyhráli, teď se vám to povedlo už v úvodním kole. Hodně jste ty tři body z venku oslavili? Venku jsme vyhráli po velice dlouhé době, konečně jsme tu černou sérii ale zlomili a ta radost byla samozřejmě veliká. Tím spíš, že jsme to dokázali hned v prvním kole. Na oslavy ale není čas, už v neděli máme doma Spartu a určitě bychom chtěli i tento těžký duel zvládnout.

V zápase vyrovnaných soupeřů to, kdo vstřelí první gól, hraje často důležitou roli. Ve střetnutí s Pardubicemi jste ten první gól dal vy a nakonec to byl i gól vítězný. Těší vás to o to víc?

Mám radost, že mi to tam spadlo, navíc tak brzo po začátku utkání. Byl to hodně důležitý gól a moc si ho považuji. Doufám, že mi to tam bude padat i dál.

Jak jste tu svou vítěznou trefu viděl svýma očima?

Míč se ke mně odrazil na vápno, já ho chtěl rovnou vystřelit na bránu na zadní tyč a Toml to ještě přes nohu tečoval, takže to asi i trošku se štěstím přeskočilo brankáře. Já jsem hlavně rád, že jsem tím gólem pomohl týmu k těm třem bodům.

Takže někdy je lepší na vápně či kousek za ním nic moc nevymýšlet a napálit to na bránu?

Přesně tak. Všichni mi tady říkali, že moc nestřílím, že bych to měl zkoušet častěji. Tak jsem vystřelil a udělal jsem dobře, padlo to tam…

Přestože jste i díky vašemu gólu šli po poločase do kabin s vedením 1:0, Pardubice v té první půli měly častěji míč na kopačkách i víc šancí.

Musím říct, že Pardubice tu první půli hrály skvěle a byly lepší než my. Myslím, že jsme to urvali jako tým, soustředili jsme se na defenzívu a odehráli jsme to vzadu s nulou, což je taky hodně důležité. Ale jak jsem říkal, Pardubice hrály fakt moc dobře, hlavně v té první půli.

Vám osobně se zápas hodně povedl, ostatně i kolegové ze Sportu vám dali osmičku, což byla nejvyšší známka celého úvodního kola. Myslíte, že to byl váš nejpovedenější zápas za Dynamo?

To je těžko říct, vždycky to ještě může být herně lepší… A jak už jsem říkal podle mě nejdůležitější je to, že jsem tím svým gólem pomohl týmu. A tým pomohl při zápase taky mně. Myslím, že máme výborný tým a věřím, že tato sezona bude z naší strany ještě lepší než ta předchozí.

Vy jste v roce 2021 přišel ze Slavie na hostování, které se změnilo v přestup. Předtím jste hostoval v Opavě či ve Slovácku, jste tudíž rád, že tady jste už natvrdo?

Jasně, že jsem rád, že Dynamo mělo o mě zájem a budu to chtít klubu vrátit.

Když trošku odbočíme, vy jste z fotbalové rodiny, táta hrál ligu a ve Zlíně, kde jste i vy s fotbalem začínal a kde prý hrají i vaši tři mladší bráchové. Je tomu tak?

Je. Táta hrál fotbal, oba dědové hráli fotbal a mám tři bráchy a všichni hrají ve Zlíně. Honza v áčku ligu a dvojčata Filip a Tomáš za dorost.

Zpátky do horké současnosti – teď v neděli hrajete doma ve velice atraktivním utkání se Spartou, která po vypadnutí z evropských pohárů doma prohrála i s Libercem. Myslíte, že by to mohla být pro vás výhoda?

Dle mého názoru se takhle úplně uvažovat nedá. Pořád je to Sparta a má velkou velkou kvalitu. Nicméně já věřím, my jsme doma silní a že nás teď ještě nakopla i ta výhra venku. Věřím tudíž, že tady uhrajeme tři body.

Zmínil jste se, že hrajete doma, takže spoléháte taky na podporu diváků? Vypadá to, že by mohlo být vyprodáno…

Spoléhat musíme hlavně na náš výkon, samozřejmě bychom ale byli rádi a pomohlo by nám to, kdyby byl v neděli plný stadion!