Zatímco Zlínu se v poslední době příliš nedaří a až minulé kolo remízou na hřišti Pardubic zastavili sérii čtyř porážek v řadě, Dynamo naopak včetně poháru na Dukle pět soutěžních zápasů za sebou už nepoznalo hořkost porážky. „Už předtím v Plzni jsme smolně prohráli, ale náš výkon tam byl velice dobrý. Zvládli jsme pak dva zápasy doma a bod získali v Jablonci i se Slavií. Naše výkony mají vzestupnou tendenci, dobře ale víme, že ještě na hodně věcech musíme zapracovat,“ podtrhl trenér David Horejš.

V sestavě oproti utkání se Slavií dojde zřejmě k menším změnám. „Chybět bude Skovajsa, jenž za vyloučení proti Slavii dostal tři zápasy stop,“ uvedl Horejšův asistent Jiří Kohout, dle něhož naopak po viróze s týmem už naplno trénuje už stoper Králik a nastoupit mohou i van Buren a Hellebrand, kteří proti Slavii hrát nesměli.

„Zlínu se v posledních zápasech nedařilo ani doma, což sice by mohlo naznačovat naše šance, jenže pro Zlín to může být utkání podzimu, má pro něj velkou důležitost. Navíc v týmu je řada zkušených hráčů,“ měl Kohout na mysli jistě třeba Procházku, Filla, Hrubého či Poznara.

Zlín by proti Dynamu rád potvrdil bodový zisk z venkovního zápasu s Pardubicemi: „Zlepšili jsme defenzivu, která nás tížila nejvíc, s Budějovicemi ale musíme ukázat víc i směrem dopředu. Pokud chceme vyhrát, musíme dát branku. Na míči jsme často, ale schází nám efektivita a důslednost,“ uvedl před sobotním zápasem pro Zlínský deník trenér Jan Jelínek.

Specifický zápas, pokud do něj naskočí, čeká ve Zlíně na mladého záložníka Patrika Hellebranda: „Utkání proti Zlínu je pro mě vždycky zvláštní, neboť jsem odchovanec klubu. Navíc tam mám rodinu a od malička tam žiji. Určitě bych ten zápas chtěl zvládnout vítězně,“ podtrhl 22letý středopolař. Na soupisce Zlína je i jeho o tři roky mladší bratr Jan, který ale dle Zlínského deníku pro zranění do utkání nezasáhne.

Dynamo do Zlína jelo s cílem bodovat. „Chtěli bychom soupeři vnutit náš způsob hry, protože naší hře věříme a jsme přesvědčeni, že ty výsledky se pak zákonitě dostaví. Rádi bychom sérii posledních úspěšných zápasů prodloužili a i ve Zlíně bodovali,“ uzavřel Jiří Kohout.

NA SLOŽIŠTI KATOVICE

V divizi v sobotu béčko Dynama hraje s Katovicemi (10.30 na Složišti), J. Hradec jede do M. Lázní (10.15), Lom do Mýta (14.30) a Soběslav do Rokycan (14.30), v I. lize dorostu hraje Dynamo v Ostravě (10).