A nic na tom nemění ani to, že ve zmíněném středečním pohárovém osmifinále ligový nováček Spartě hladce podlehl. „Prohrát doma 0:4 nás mrzí, ale co se týče předvedené hry se dle mého soudu nemáme vůbec zač stydět,“ podtrhl trenér David Horejš. „Hlavně v první půlhodině, myslím si, jsme byli jednoznačně lepší, bohužel tutovou šanci jsme neproměnili. Kdybychom dali vedoucí gól, třeba by se zápas pro nás vyvíjel líp. Jenže gól jsme nedali a Sparta nás pak dokázala trestat za chyby, jichž jsme se dopustili,“ konstatoval trenér Dynama.

„Chtěli jsme o postup zabojovat, je ale na čem stavět a pokusíme se to potvrdit už v Teplicích,“ ujistil Horejš, jenž může v neděli počítat i se třemi hostujícím sparťanskými mladíky, kteří proti svému týmu ve středu hrát nemohli. Chybět naopak bude Rabušic, jenž je dlouhodobě mimo hru, a stopku pro žluté karty má Ledecký.

Teplice mají na marodce Jeřábka, Nazarova a Ljevakoviče, karty má Kodeš. Zatímco Dynamo poslední tři duely v lize v řadě vyhrálo, Teplice před týdnem v Jablonci padly hladce 4:1 a nato ve středu i v poháru v Liberci 2:0. „V Jablonci jsme podali výkon, jakým se Teplice nesmějí prezentovat! V Liberci v poháru rozhodlo to, že jsme nezachytili nástup do druhé půle. Měli jsme štěstí, domácí dali tři tyčky,“ uvedl pro klubový web trenér Stanislav Hejkal. „Musíme se důkladně fyzicky i psychicky připravit na neděli. Máme deset hráčů v ohrožení, situace je složitá,“ dodal teplický kouč. „My i Budějovice budeme mít v nohách pohár, je to pro oba stejné. Půjde o to, kdo se lépe zregeneruje. Věřím ale, že tři body zůstanou u nás doma v Teplicích,“ zdůraznil teplický záložník Petr Mareš.

Zápas začíná ve 14.30 hod.

JAK TO VIDĚL TOMÁŠ SIVOK

Pro Tomáše Sivoka (36let ) měl pohárový zápas Dynama proti Spartě (0:4), kde řadu sezon úspěšně působil a získal tam i tři tituly, specifický náboj. Prohru označil za příliš krutou, že by ale měla mít nějaký dopad na výkon jeho týmu v nedělní lize v Teplicích, to rezolutně odmítá.



Těšil jste se na zápas proti týmu, kde jste řadu sezon úspěšně působil? Zaregistroval jste, že vás sparťanský kotel i vyvolával?

Určitě a bylo to hodně příjemné. To, že na mě fanoušci Sparty nezapomněli je super a moc si toho vážím.



Dalo by se říct, že jste si tak vysokou prohru nezasloužili.

Je mi to líto, protože jsme předvedli, myslím si, dobrý výkon a měli jsme i hodně šancí. Jenže Nita v bráně byl skvělý a podobně jako v našem zápase v lize nám i teď ty šance pochytal. Sparta dle mě z minima vytěžila maximum. Hrála dobře a vyhrát si zasloužila, ale těch 0:4 je pro nás až příliš krutých. Do čeho oni kopli, to jim tam spadlo…



Proti gólu na 0:2 jste vehementně protestovali. Byl to dle vašeho soudu ofsajd?

Ruku do ohně za to nedám, ale my vybíhali a Kozák byl metr a půl přede mnou. Já si nejsem jist, zda tam někdo za mnou ještě nebyl, ale přede mnou byli tři hráči v lajně a já byl přesvědčen, že to byl úplně jasný ofsajd. Rozhodčí to možná viděli líp, nicméně z mého pohledu to ofsajd jednoznačně byl. Je to vteřina a ti rozhodčí to taky mají těžké. A teď s tím stejně už nic nenaděláme.



Výše prohry mrzí, pro vás ale stejně asi je prioritou liga?

To ano, chtěli jsme Spartu ale potrápit a rozdat si to s ní. Jasně, Sparta má kvalitu, my taky ale jsme v dobré formě a věřili jsme si. Myslím, že jsme to hlavně do půle i potvrdili, že jsme hráli dobře a drželi se Spartou krok. Jenže šance, které jsme v posledních ligových utkáních proměňovali, jsme teď využít nedokázali.



V lize teď v neděli jedete do Teplic a nemáte obavu, že by výše té prohry mohla mít dopad na váš výkon tam?

To v žádném případě! Mrzely mě ale dva góly, první a třetí, co jsme od Sparty dostali. Tam jsme byli nedůrazní a nechali se až příliš jednoduše obejít. Takových chyb se musíme vyvarovat. . Že by to ale mělo narušit naši pohodu, to si nemyslím. Do Teplic jedeme s pokorou, ale po třech výhrách v lize v řadě chceme i v Teplicích bodovat a nejlépe vyhrát.