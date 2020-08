„Z chyb, které jsme dělali a které Slavia trestala, se musíme poučit a teď v Ostravě se pokusit debakl odčinit,“ před čtvrteční cestou k páteční předehrávce 2. kola I. ligy s Baníkem řekl pro Deník trenér Dynama David Horejš.

Vysoká porážka mrzela také útočníka Lukáše Matějku, jenž do Dynama přišel na hostování v létě z Plzně, góly ale v minulé sezoně střílel za druholigové Ústí. Zápas se Slavií byl jeho prvním v I. lize: „Ale svůj debut v lize jsem si představoval úplně jinak. Nezachytili jsme začátek zápasu, musíme to ale hodit za hlavu a dobře se připravit na Baník. Řekneme si, co jsme udělali špatně a v Ostravě do zápasu budeme chtít vstoupit úplně jinak,“ ujistil.

ŠULC V NOMINACI

Jedním z hráčů Dynama, kteří i v nevydařeném utkání se Slavií odvedli dobrý výkon, bezesporu byl záložník Pavel Šulc, po jehož sklepnutí měl ve 12. min. slibnou šanci korigovat na 1:2 Jánošík, jeho střelu ale Kolář kryl. Šulcův výkon ocenil i trenér české jednadvacítky Karel Krejčí, jenž nadějného mladíka nominoval na dva nejbližší zápasy kvalifikace o účast na mistrovství Evropy do 21 let 2. září v San Marinu a v pondělí 7. září v Českých Budějovicích proti Chorvatsku.



Pavla Šulce nominace potěšila: „Obléknout dres národního mužstva je pro mne velká čest,“ vyzdvihl v rozhovoru pro web Dynama.



K zápasu Česko – Chorvatsko hráčů do 21 let, který se bude na Střeleckém ostrově vzhledem ke koronaviru hrát bohužel bez diváků, ale bude ho od 18 hodin vysílat Česká televize, byli mj. nominováni také Denis Granečný (nyní FC Emmen) a Filip Havelka (Sparta), kteří oba v minulé sezoně v Č. Budějovicích působili na hostování.



V kvalifikaci svěřenci trenérů Karla Krejčího (svého času hájil barvy Dynama) a Jiřího Kohouta (v Dynamu je asistentem trenéra) odehráli pět utkání a po třech výhrách a dvou remízách jsou v čele tabulky. „Rozehranou máme kvalifikaci dobře,“ poznamenal Pavel Šulc.

DEVATENÁCTKA VÁLÍ

Na rozdíl od prvoligového týmu se devatenáctce Dynama vstup do I. ligy dorostu povedl náramně a po páteční výhře v Karviné (2:0) vyhráli mladíci Dynama i s Olomoucí doma (3:0). „Pokud jde o výsledky, samozřejmě spokojenost, avšak hra nám občas ještě hapruje,“ držel se při při zemi trenér Pavel Malura a dodal, že s Olomoucí jeho týmu přálo i štěstí. „Hlavně do poločasu byla Olomouc lepší, po přestávce už jsme hru vyrovnali, vypracovali si dost šancí a dvě z nich jsme dokázali i využít,“ ocenil.



Předchozí vítězství v Karviné dle Malury bylo zcela zasloužené. „Sice to tam nebyl ani z jedné strany nějak fantastický fotbal, my ale po celé utkání byli lepší a soupeře jsme prakticky do ničeho nepustili,“ pochvaloval si kouč devatenáctky Dynama.



V sobotu jede dorost Dynama na Spartu. „Tam se ukáže, jak na tom skutečně jsme. Čeká nás těžký zápas, ale nemáme co ztratit a pokusíme se tam uspět,“ slíbil Pavel Malura.