Po remízách s Olomoucí na Hané v lize 3:3 a doma v poháru 1:1 fotbalisté Dynama do třetice už Hanáky dokázali porazit a v nedělním zápase 18. kola I. ligy doma zvítězili 2:1. „Jsem strašně rád, že jsme konečně ty duely s Olomoucí dotáhli do vítězného konce. Myslím, že jsme od první minuty za tím vítězstvím šli, a proto jsme si ty tři body zasloužili,“ radoval se po zápase trenér David Horejš, dle něhož se výhra jeho týmu nerodila lehce. „Bylo to náročné utkání, hodně soubojové. Těch soubojů jsme díky důrazné hře a agresivitě hodně vyhráli, taky odražených míčů jsme hodně získali,“ pochvaloval si.

Díky výkonům obou mužstev viděli diváci fotbal velice solidní úrovně, svižný a zajímavý. „Hodně dobrý z naší strany byl hlavně první poločas, kdy jsme dali i vedoucí gól a měli tam i další možnosti. Soupeř po půli přešel na čtyři obránce a z ojedinělé střely jsme dostali gól na 1:1, ale za to, jak jsme pak dokázali zareagovat, musím své hráče pochválit,“ vyzdvihl trenér Horejš. „Vytvořili jsme si tlak a z toho pramenila pak i ta červená karta, po které už to byla hra na jednu branku.“

Přesilovku po Gonzalesově vyloučení hráči Dynama využili, když jejich tlak vyústil ve velký závar v pokutovém území a po ruce Látala v penaltu, kterou Čolič nekompromisní ranou proměnil ve vítězný gól. „Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, soupeře jsme přestříleli a dle mého názoru jsme celkově podali velice slušný výkon,“ ocenil trenér Dynama, dle něhož na rozdíl od duelu v Ostravě jeho svěřenci tentokrát hráli směrem dozadu bez větších chyb. „Soupeře jsme do ničeho prakticky nepouštěli a ve všech těch statistikách jsme byli lepší. To dle mého názoru rozhodlo,“ uvedl Horejš.

Fotbalisté Olomouce na rozdíl od nedávného pohárového utkání, ve kterém po penaltovém rozstřelu slavili postup do čtvrtfinále, tentokráte ze Střeleckého ostrova odjížděli smutní. „Jsme zklamaní, protože jsme nebyli daleko od bodu za remízu a myslím, že bychom si aspoň ten bod i zasloužili,“ smutnil trenér Václav Jílek, dle něhož bylo Dynamo v prvním poločase důraznější. „Myslím, že my jsme byli fotbalovější, první gól však dali domácí, my své slibné situace nevyužili,“ litoval Jílek a dodal, že ani ve druhém dějství jeho tým nebyl horší. „Zlomilo to až vyloučení Pabla a pak ještě přišla penalta po nešťastné ruce,“ vraštil čelo.

Po delší době v týmu Dynama od začátku naskočil Michal Škoda. „Určitě nezklamal, vnesl tam velkou kvalitu i patřičný důraz,“ vyzdvihl trenér Horejš a zmínil i Škodovu spolupráci s Basseyem, jemuž Škoda nahrál i na důležitý vedoucí gól.

Ten sice Bassey dal trošku se štěstím po Hubníkově teči, nicméně k té gólové střele se zvládl prosadit. „Fortune má neskutečnou formu,“ ocenil Horejš (v tabulce ligových střelců je Bassey druhý!).

V základu nastoupili také Patrik Čavoš a Matěj Valenta. „Ve středu pole oba odvedli velice dobrou práci a přispěli k tomu, že organizace naší hry klapala. To nás dovedlo ke třem bodům,“ zdůraznil trenér Dynama.

Jihočeši proti Olomouci šli se třemi stopery a už zmíněnými dvěma útočníky Škodou a Basseym. „S Olomoucí jsme tady hráli v poháru a věděli jsme, že budou hrát na tři obránce. V týdnu jsme se na to připravovali a pilovali to. Hrát na tři stopery jsme se rozhodli i proto, že na na to tady máme kvalitní hráče,“ připomněl Horejš, že cílem bylo dostat do hry Králika, Havla i Talovierova. „Myslím, že to byla správná volba. Navíc bych řekl, že jsme dokázali správně reagovat též na vývoj zápasu,“ dodal.

Tři body s Olomoucí posunuly Dynamo v tabulce na sedmou příčku, jen o bod od skupiny o titul. „Těší nás to, teď ale nemá cenu se na tabulku dívat. Důležité to bude po třicátém kole,“ pokrčil rameny Horejš, kterého mrzí, že na výbornou domácí bilanci (ze 24 bodů jich Dynamo 22 získalo doma!) jeho svěřenci nedokázali navázat venku. „Výborné domácí výkony je třeba potvrdit i na cizích hřištích,“ zdůraznil trenér Dynama.

Povede se to jeho svěřencům už v neděli v Liberci?