Na jih Čech totiž přijel vítěz Českého poháru, který je stále ve hře o evropské poháry. I proto trenér Martin Svědík zřejmě zkušené hráče Petrželu, Kadlece a Trávníka šetřil na čtvrteční play off o Konferenční ligu s AIK Stockholm. Přesto dle něj měl jeho tým zápas zvládnout lépe: „Začátek zápasu nám vyšel, dali jsme gól a měli více ze hry. Jenže po dvaceti minutách jsme začali dělat zbytečné fauly a vytvářet standardní situace, které domácí kopali výborně,“ říkal na pozápasové tiskovce kouč Slovácka, dle něhož po Čmelíkově gólu se obraz hry změnil. „Na čem jsme prvních dvacet minut pracovali, to jsme během dvou minut znehodnotili,“ hněval se Martin Svědík.

Bod tudíž trenér Slovácka nakonec bral. „Domácí po půli otočili na 2:1 a měli pak dvě tutové šance, takže jsem rád za vyrovnání. Vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, i bod beru. Ale dohrávali jsme o jednoho hráče v poli víc a je škoda, že jsme na to nedokázali zareagovat líp a nedostali jsme soupeře ještě víc pod tlak,“ litoval Svědík.

Fotbalistům Dynama chybělo k tříbodovému zisku sice jen pár minut, jejich trenér Jozef Weber remízu 2:2 označil za zaslouženou. „Dle mě to byl velice kvalitní zápas, obě mužstva se snažila o kombinační fotbal. Byly tam otočky ve skóre i řada útočných akcí, takže diváky to určitě mohlo bavit,“ mínil.

Samozřejmě ho mrzel brzký a velice laciný gól po chybě před vlastní brankou. „Už před týdnem se Spartou jsme obdrželi hned v úvodu úplně zbytečný gól a s Pardubicemi jsme nedostali zpočátku gól jen proto, že nás podržel gólman Šípoš. Takže se musíme na to zaměřit, chceme to řešit někdy fotbalově, byť by bylo třeba volit jednoduchý odkop. To platí i tentokráte, tam to měl Kuba Grič hrát jednoduše, odkopem z vápna,“ zmínil situaci, po které dal Brandner už ve třetí minutě vedoucí gól Slovácka.

„Po tak laciném gólu jsme se jen obtížně dostávali do patřičné herní kvality, naštěstí nám hodně pomohla krásná branka Lukáše Čmelíka. Hned potom jsme měli další šanci a po změně stran jsme obrat ve skóre završili,“ zmínil Škodovu zdařilou střelu z voleje k zadní tyči.

Čmelíkův gól Webera velice potěšil: „Potvrdil, že v noze to má. Už minule se Spartou dal tyčku a pak to z voleje trefil podobně jako teď, dokonce možná ještě líp, jenže Holec mu to chytil. Tyhle nadstandardní věci má, i proto jsme ho sem brali,“ poznamenal kouč Dynama.

Po vydařené otočce z 0:1 na 2:1 měli ve druhé půli Jihočeši několik dalších příležitostí třetím gólem své vedení ještě navýšit, jenže jak Potočný, tak i Hora z výhodných pozicí pálili nad branku.

O tři body Dynamo přišlo sedm minut před koncem, kdy po Pennerově vyloučení dohrávalo v poslední čtvrthodině v oslabení. „Já to viděl jen z lavičky a nechtěl jsem té červené kartě ani věřit,“ vrtěl hlavou trenér Weber a dodal, že když viděl rozhodčího jít k videu, tak si myslel, že možná jde zkoumat případnou brutalita faulu. „Ale rozhodně mě nenapadlo, že se jde zkoumat brankovou příležitost,“ dodal s tím, že dle něho se o vyloženou šanci hostí nejednalo. „Oba naši stopeři byli na vápně, hráč si míč přebral v úhlu. Takových situací bylo v zápase snad sedmnáct a že by na takové situace měl reagovat VAR, to si rozhodně nemyslím,“ krčil rameny trenér Weber.

Zatímco v minulé sezoně Dynamo v památném utkání se Slováckem v deseti proti jedenácti dokázalo z 0:2 otočit na 3:2, tentokráte v oslabení naopak přišlo o jednogólový náskok. „Slovácko do hry poslalo čerstvé hráče a ti měli dost sil, takže nás dost trápili. Možná, že bychom měli s udržením výsledku velké starosti i v plném počtu hráčů,“ uznal Weber.

Ač doma dva body ztratili, náročný los úvodních tří kol Jihočeši zvládli se ctí, čtyři body z duelů s Pardubicemi venku a Spartou a Slováckem doma jsou solidním ziskem.

Uspějí v neděli i v dalším těžkém zápase v Liberci?