„Cílem byl postup a já jsem velice rád, že se nám to povedlo. Jednoduché to totiž rozhodně nebylo,“ vyzdvihl trenér David Horejš, dle něhož druholigová Dukla nebyla lehkým soupeřem.

„V první půli jsme nehráli dobře, hráči se jen obtížně srovnávali s nepříliš ideálním terénem a vázla nám kombinace,“ k výkonu svého týmu do přestávky měl kouč Dynama řadu výhrad, ale po půli a několika změnách ve složení týmu už hosté měli hru jasně ve svých rukou.

„Ve druhé půli Budějovice zrychlily hru, prostřídaly a přidaly kvalitu. My se dostali pod tlak a nedokázali jsme už s prvoligovým soupeřem držet krok,“ ocenil sílu Dynama trenér Dukly Bohuslav Pilný, jehož mrzelo, že po vedoucím gólu jeho svěřenci nedali druhý gól. „Je to škoda, za stavu 2:0 mohl zápas vypadat úplně jinak,“ litoval. „Začali jsme dobře, byli jsme kompaktní a silní směrem dopředu. Takže výsledek je vzhledem k první půli zklamáním, ale myslím si, že tato porážka nám může jen pomoci. Že jsme nepostoupili, nás mrzí, ale byla to super konfrontace s prvoligovým soupeřem. Dlouho jsme hráli vyrovnanou partii a ke konci se rvali o prodloužení. Bohužel se to nepovedlo,“ posteskl si Pilný, dle něhož se projevilo i to, že třeba Doumbia či Kovernikov neměli dlouho zápasové vytížení.

Nicméně také Dynamo šlo do zápasu s hráči, kteří v lize toho v poslední době až tolik nenahráli. „Jsme rádi, že si ti méně vytížení kluci mohli zahrát v soutěžním utkání, ve kterém jsme po půli měli zápas jasně ve své režii, dali tři góly a připravili si ještě spoustu dalších šancí,“ pochvaloval si trenér Horejš.

Dukla Praha - Dynamo ČB 1:3 (1:0) - Branky: 32. Buchvaldek – 61. Brandner, 80. Čolič (11), 90 +3. Van Buren. ŽK: Doumbia, Kozel – Vais. Diváci: 367. Rozhodčí: Klíma – Slavíček, Hurych. Dukla: Šťovíček – Kovernikov, Ruml, Kulhánek, Konan – Doumbia (83. Hrubeš), Peterka, Kozma, Barac (83. Kozel), Buchvaldek (73. Cienciala) – Pázler (69. Adediran). Dynamo: Šípoš – Čolič, Havel, Novák, Skovajsa – Javorek (90. Sladký), Vais (63. Hora) – Brandner (63. Mršič), Mihálik, Tolno (63. Hellebrand) – Bassey (86. Van Buren.