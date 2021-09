Karviná si před cestou na jih Čech v duelu s druholigovou Chrudimí zajistila postup v Mol Cupu, ale na výhru 1:0 se hodně nadřela. „Je vidět, že neprocházíme lehkým obdobím, o výhru jsme se strachovali až do poslední minuty,“ uvedl pro klubový web trenér Jozef Weber. „Postup je malinkou náplastí na nedělní nevydařený ligový zápas s Teplicemi. Já osobně mám radost, že jsme udrželi čisté konto,“ pochvaloval si karvinský gólman Jiří Ciupa.

V poháru Karviná výhru vydřela, v lize na ni zatím čeká marně. „Nevyhrát osm zápasů v řadě není nic příjemného, ale zpočátku jsme měli i náročný los,“ připomněl záložník Lukáš Čmelík, že Karviná hrála se Spartou, Plzní, Jabloncem a Slavií, tu ale v lize fotbalisté Karviné jako jediní po remíze 3:3 obrali o body. „Věřím, že to protrhneme, teď nás čekají přijatelní soupeři,“ dal Čmelík najevo, že v Č. Budějovicích chce Karviná bodovat.

Ve zmíněném utkání se Slavií doma Karviná zaskočila favorizovaného soupeře svým důrazem. „Karviná je fyzický tým, má řadu vysokých hráčů, hodně důrazných, zaměřených na osobní souboje a na dohrávání situací. Sází na hru ze zabezpečené obrany, z ní chodí do rychlých protiútoků. Spoléhají i na standardní situace, na hrotu je hrozbou zkušený Papadopolus. Čeká nás těžký zápas s nepříjemným soupeřem,“ zdůraznil asistent trenéra Dynama Jiří Kohout.

Fotbalisté Dynama v minulém kole I. ligy sice v Plzni podlehli 1:2, proti favorizované Viktorii ale podali výborný výkon. „Hlavně v první půli a poté v závěru utkání jsme byli jednoznačně lepší, bohužel rozhodla produktivita,“ po prohře v Plzni litoval trenér David Horejš.

Trenéři Dynama věří, že po slibném výkonu v Plzni půjdou jejich svěřenci do sobotního zápasu se zdravou sebedůvěrou. „Měli bychom být kompletní,“ uvedl před zápasem Horejšův asistent Jiří Kohout, jednu až dvě změny v sestavě oproti zápasu v Plzni ale nevyloučil.

„V Plzni jsme hráli výborně a konečně jsme se dokázali dostat i do většího počtu gólových šancí, měli jsme plno střel směrem na bránu, teď je potřeba to přetavit i v branky. S Karvinou doma potřebujeme vyhrát a věříme, že kluci pro to udělají maximum,“ uzavřel Jiří Kohout.

Vstupenky na Karvinou budou v prodeji u pokladen na Střeleckém ostrově. A jak Deník jižní Čechy informoval, vedení Dynama rozhodlo, že kdo z fanoušků si koupí vstupenku na Karvinou, bude mít nárok na lístek zdarma i na domácí zápas s Pardubicemi příští sobotu. Pro diváky utkání s Karvinou bude k dispozici mobilní testovací centrum za východní tribunou, kde bude od 13:30 probíhat antigenní testování.

PRVOLIGOVÝ DOROST MÁ STOP

Devatenáctka Dynama po třech výhrách v řadě další tři body v I. lize dorostu o víkendu nepřidá, neboť jejich sobotní zápas s Pardubicemi ani úterní utkání s Opavou se hrát nebudou. „Osm kluků má anginu či chřipku, proto svaz naše nejbližší dvě střetnutí odložil,“ sdělil asistent trenéra Dynama U19 František Mertl.

Náhradní termíny v pátek ještě známy nebyly.

U JORDÁNU V NEDĚLI s CHRUDIMÍ

Ve II. lize se fotbalisté FC MAS Táborsko v neděli od 16.30 hod. na stadionu v Kvapilově ulici střetnou s Chrudimí. Ta sice v tabulce je předposlední, ve středu ale v Karviné byla prvoligovému týmu v poháru vyrovnaným soupeřem. „Chrudim je tradičním účastníkem druhé ligy, má v týmu spoustu zkušených hráčů. Ostatně my si nemůžeme dovolit nikoho podceňovat,“ zdůraznil trenér FCT Miloslav Brožek.

Jeho svěřenci minule doma vyhráli s Třincem 3:0 a venku v Opavě hráli 0:0. „Opava na jaře ještě hrála první ligu, je tam fotbalové prostředí a byl to boj až do konce. Sice jsme šancí měli víc a mohli jsme mít i tři body, i jeden bod ale s velkou pokorou bereme,“ podtrhl trenér Táborska.

Do utkání s Chrudimi však Táborsko se vším respektem k síle soupeře jde s cílem získat tři body. „Doma chceme prostě každý zápas vyhrát,“ ujistil Miloslav Brožek.

Ve III. lize fotbalisty FC Písek čeká už v sobotu dopoledne od 10.30 hodin ve šlágru kola v Králově Dvoře atraktivní zápas s nečekaným lídrem tabulky: domácí jsou s dvaceti body v čele, Písek ale je jen o čtyři body zpět třetí.

V úterý 28. září se Písek utká doma s Admirou Praha (10.15).

V divizi v sobotu J. Hradec doma hraje s prvním Lomem (ten neztratil ještě ani bod) a Soběslav se utká s Přešticemi (výkop shodně v 15.30). Béčko Dynama též v sobotu jede do Berouna (10.15) a Katovice do Doubravky (15.30). Také divize pokračuje dalším kolem i v úterý na Václava.