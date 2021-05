„Moc nás mrzí, že jsme neuspěli, protože jsme se loučili se dvěma kluky, kteří tady zanechali výraznou stopu a je mi líto, že jsme jim tu rozlučku nenabídli lepší. Chtěli jsme se s nimi rozloučit výhrou,“ litoval po porážce 0:1 trenér David Horejš.

Byla to porážka zbytečná, protože čtvrtý tým ligové tabulky a už jistý účastník pohárové Evropy sice i na jihu Čech potvrdil své kvality, nicméně o vítězství rozhodl gólem z penalty, kdy Javorek tak trošku smolně a spíš nechtěně podrazil Klimenta.

Navíc první obrovskou šanci zápasu si vypracovali hned po pár úvodních vteřinách Jihočeši, jenže Diop bohužel svou nahrávkou Mršiče před odkrytou brankou nenašel. Bohužel další slibnou příležitost si Dynamo vypracovalo až v 70. minutě, kdy po Alvirově přihrávce pod sebe tvrdě vypálil Brandner, gólman Bajza ale jeho ránu vyrazil. Jinak si Slovácko svůj náskok zkušeně pohlídalo.

„Na Budějovice se nám už dlouhodobě nedaří a konečně jsme je chtěli po delší době porazit. Nebylo to vůbec lehké, naštěstí jsme poměrně brzy dali gól. Myslím si, že to bylo hodně cenné vítězství proti silnému soupeři,“ ocenil při hodnocení zápasu pro média hostující halv Lukáš Sadílek, dle něhož měl platit i gól na 0:2. „Honza Kliment v ofsajdu nebyl, rozhodčí ale říkal, že v ofsajdu byl jiný náš hráč, který blokoval domácího beka,“ dodal Sadílek.

Trenér Dynama David Horejš litoval nevyužité zmíněné šance z úvodu utkání. „My jsme vstup do zápasu měli velice slušný a je velká škoda, že jsme nedohráli tu velkou šanci, kdy tu nahrávku Matěj Mršič přeběhl,“ mrzelo Horejše, dle něhož ale Slovácko potvrdilo své kvality. „Zcela oprávněně je v tabulce tak vysoko, je to velice zkušený tým. Nicméně jsme jej v poslední čtvrthodině dostali pod tlak a dle mého názoru jsme měli více ze hry, bohužel my jsme už delší dobu málo produktivní, takže jsme z toho tlaku nedokázali nic vytěžit. Měli jsme snad jedinou větší možnost, jinak se hra pohybovala spíše mezi oběma vápny.“

Za přístup k zápasu ale své hráče domácí kouč i přes porážku chválil: „Klukům rozhodně nejde vytknout, že by neměli snahu, ani herně to nebylo z naší strany špatné. Bohužel fotbal se hraje na góly a jak už jsem říkal, nám se podobně jako v minulých zápasech ani tentokrát v té finální fázi nedařilo. A mrzí mě to v tomto zápase hlavně za ty dva kluky, oba by si za tu svou kariéru výsledkově lepší rozlučku určitě zasloužili a my to pro chtěli urvat,“ ujistil David Horejš. „Byla to pro nás všechny obrovská motivace, celý týden jsme se o tom bavili a na Slovácko se chystali. Jenže náš soupeř byl hodně silný,“ dodal Horejš.

Fotbalisté Slovácka z jihu Čech odjížděli nadmíru spokojeni. „Byl to emotivní zápas, neboť se loučili dva vynikající fotbalisté a já bych chtěl oběma k výborné kariéře pogratulovat,“ uvedl trenér Martin Svědík. „Třemi body jsme si pojistili čtvrté místo a z toho máme velkou radost,“ zářil hostující kouč.