„Slavia byla od začátku lepší a dostala nás pod tlak,“ uznal po prohře 0:3 trenér David Horejš, jenž na pozápasové tiskovce odpovídal na četné dotazy. K těm nejzajímavějším se vracíme.

Neměli vaši hráči na rozdíl od utkání proti Spartě tentokráte z ligového mistra až přílišný respekt?

My chtěli hrát aktivně, napadat už soupeřovu rozehrávku, musím však říct, že oproti předchozím zápasům kvalita Slavie byla veliká, že nás dokázala přes oba své obránce přehrávat ze stran. My se snažili ty akce eliminovat, bohužel pod tlakem jsme se dopouštěli chyb.

Zápas nedohrál kapitán týmu Jiří Kladrubský, co bylo důvodem jeho vystřídání?

Měl menší potíže se svalovým zraněním a šel ze hřiště za prakticky už rozhodnutého stavu, protože jsme nechtěli riskovat, aby se mu to zranění třeba ještě nezhoršilo a nevypadl na delší dobu.

Přes obrovský tlak Slavie jste celou první půli hráli 0:0, ale po změně stran jste inkasovali gól hned zpočátku. Gól po krásné střele, ale kdybyste udrželi nulu ještě nějakou sobu, třeba by hráči Slavie znervózněli…

Mrzí mě to proto, že jsme naše hráče upozorňovali, že nesmíme střeďáky Slavie pouštět dovnitř hřiště, že jak Hušbauer, tak Stanciu mají velmi dobrou střelu. Jenže pak měla Slavia aut, Stanciu si to pustil dovnitř a trefil to parádně. Z naší strany předcházela chyba, která se neměla stát. V první půli totiž Slavia přes velký tlak vyloženou šanci neměla.

V týdnu před utkáním proti Slavii z Olomouce přišel stoper Polom, jenže při zápase ale nebyl ani na střídačce…

Přišel krátce před zápasem a byl tady s námi vlastně jen dva tréninky. Sám si byl vědom, že dlouho nehrál a hodit ho hned do takového zápasu, by bylo příliš riskantní. Proto jsme se domluvili, že půjde nejdřív za béčko, aby se mohl rozehrát. Ostatně si myslím, že proti Slavii to oba stopeři odehráli slušně. Mě spíš mrzelo, že jsme se směrem dopředu k ničemu prakticky nedostali. I když… Slavia nám to prostě nedovolila.



BÉČKO OTOČILO Z 0:3 NA 6:3

Fotbalisté juniorky prvoligového Dynama, která letos ze zrušené juniorské ligy přešla do divize, si po prohře 3:1 v prvním kole v Klatovech poradili v domácí premiéře s Chebem jasně 6:3, byť po necelé půlhodině prohrávali už 0:3…

„Hodně divoký zápas,“ vrtěl po zápase hlavou trenér Jaromír Plocek. „Začali jsme velice špatně a za velké chyby jsme pykali třemi góly za sebou. Na to se musíme zaměřit, dostat za dva zápasy šest gólů, to je hodně,“ hněval se lodivod Dynama B.

Mladíci Dynama přitom do hry šli s pěti pendly z ligového áčka (Křížek, Helešic, Polom, Martan, Šplíchal). „Jejich účast byla znát a po tom šokujícím začátku se dokázali patřičně prosadit. Byli vidět,“ ocenil jejich přínos Plocek.

Domácí trenéři za stavu 0:3 sáhli ještě v první půlhodině ke dvěma změnám v obraně. „Myslím, že jsme měli šťastnou ruku,“ vyzdvihl Plocek, dle něhož Míka i Lindák hru oživili. „Hlavně se to ale nakoplo a především díky klukům z áčka jsme hru zcela ovládli,“ pochvaloval si kouč B-týmu Dynama, jehož svěřenci se ještě do půle dvěma góly vrátili do zápasu a po přestávce dalšími čtyřmi góly otočili až na konečných 6:3.

„A to jsme ještě dali břevno a řadu tutovek neproměnili,“ poznamenal Plocek, dle něhož sympaticky bojující hráči Chebu po půli už nestačili se silami a zápas se postupem času změnil v exhibici. „Jasná výhra nás těší, ti naši mladí kluci potřebují pro svou psychiku vyhrávat,“ zdůraznil.

Novou soutěž trenér béčka Dynama chválí. „Divize je pro diváky atraktivní, třeba teď tady viděli devět gólů. Co víc si přát,“ uzavřel Plocek.

V dalším kole hraje Dynamo B v neděli v Mýtě (17.00).