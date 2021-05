Mezitím ovšem převážnou část své výjimečné kariéry prožil ve špičkových zahraničních klubech v Řecku, Nizozemsku, Anglii a Německu.V národním mužstvu vedle mládežnických kategorii odchytal i sedm duelů za reprezentační áčko, s jednadvacítkou se stal mistrem Evropy.

Před rokem a půl se do Dynama ze zahraničí vrátil a byl jeho velkou oporou. „Dynamu chci poděkovat, že jsem si tady mohl ještě o rok a půl prodloužit fotbalovou kariéru,“ uvedl po velkolepé rozlučce, kterou mu i Jiřímu Kladrubskému jeho spoluhráči i další lidé z klubu připravili.

Loučení s oběma legendárními fotbalisty Dynama bylo také velice dojemné. „Bylo to pro mě hodně těžké a já, když jsem tam viděl Vlčáka (Jiřího Vlčka – pozn.) s tím dresem, který mi pak předával, jsem si vybavil, jak jsem v patnácti letech do Dynama přicházel a on na mě na hřišti řval,“ líčil na videu pro média Drobný a jedním dechem dodal: „Nebýt takových trenérů, jakým byl i pan Vlček, nikdy bychom to nikam nedotáhli. Když jsem Vlčáka viděl, jak tam stál, jak jsme za tady všichni zestárli, měl jsem slzy na krajíčku,“ neskrýval své dojetí aktuálně nejstarší hráč české ligy.

Že v Dynamu svou misi po sezoně ukončí, bylo dle něj jasné už v zimě. „Všichni ví, že já mám na fotbal trošku jiné názory než někteří lidé z klubu, což ale v životě i ve fotbale bývá. Prostě myslím, že čas už dozrál,“ zdůraznil Drobný.

A co bude dělat dál?

„Končím v Dynamu, ale ne s fotbalem,“ řekl. „Rozjednaný mám v Německu post trenéra brankářů, to je pro mě priorita. Něco mám i v Řecku jako hráč a možná, že v úvahu by přicházel ještě jeden český klub,“ podtrhl s tím, že ale nevylučuje ani to, že by si na rok dal od fotbalu volno.Svou výpomoc v Dynamu hodnotí kladně: „Myslím, že se v minulé ani letošní sezoně nemáme zač stydět,“ uzavřel.