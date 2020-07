Byl přesun z hráčské kabiny do kanceláře klubového zaměstnance hodně náročný?

Řekl bych, že ani ne, já se na to už delší dobu připravoval. Už od zimy jsme se o tom jak s Davidem Horejšem, tak Martinem Vozábalem bavili. Věděl jsem, že v létě s fotbalem skončím, navíc ten přesun byl hodně rychlý – v sobotu jsem odehrál poslední zápas a už v úterý jsem nastoupil do práce. Skočil jsem do toho frmolu rovnýma nohama, ale baví mě to, zůstal jsem u fotbalu, a to je hlavní. V kanceláři jsem spolu s panem Čadkem, jenž mi radí, jak na to a předává mi své dlouholeté zkušeností.

Co bude hlavní náplní vaší nové funkce?

Je toho víc a dá se říct, že všechno, co se týká A-týmu. Hráčské záležitosti a komunikace mezi hráči a trenéry, aby hráči i trenéři se mohli soustředit jen na vlastní fotbal, jen na hřiště, aby se věcmi okolo nemuseli zabývat. Třeba teď konkrétně řešíme soustředění, které chystáme v Rakousku. Budou přicházet hráči na testy, těm je třeba zajistit hotely, a když to dopadne, tak pomoci s ubytováním. Máme nového sponzora a je to velký sponzor, ten chce být hodně vidět, tak řešíme i nové dresy a nové potisky na tréninkové věci. Je toho prostě dost, každý den mám popsaný blok, ale chtěl jsem to dělat a jsem rád, že klub tuhle funkci, která tady nebyla, teď vytvořil.

Zmínil jste rozlučkový zápas, jak jste si užíval, když si vás fanoušci vyvolali k sobě?

Bylo to skvělé. Kluci mě nechali jít mezi fanoušky, na hřišti jsem měl rodinu a moc jsem si to užíval. Pak následovaly proslovy v kabině, já a Tomáš Sivok jsme je končili a bylo to hodně emotivní. Pak na společné večeři už to byla jen taková dohra, ale všechno to bylo strašně fajn. Přišla mi spousta esemesek a zpráv, to mě taky moc potěšilo. Dle toho, co mi ti lidi psali, jsem zřejmě v Budějovicích něco zanechal, a to mě těší.

Nebude se vám po aktivním fotbale trochu stýskat?

Zatím vůbec ne, ani trošku. Nemám na to ani čas, ale ani mě to nijak netáhne. Možná i proto, že kluci teď stejně mají dovolenou. Až v pondělí začne příprava a já tam budu stát někde za lajnou, třeba mě už budou svrbět nohy… Momentálně ale i všelijaké nabídky z nižších soutěží jen s díky odmítám. Chci se maximálně soustředit jenom na tu práci, co aktuálně dělám. Je možné, že až budeme na soustředění, že mě trenéři do přípravy nějak zapojí, teď ale nijak extra po tom netoužím.

Do Dynama jste přicházel čtyřikrát a s aktivní činností jste končil v sezoně, která byla z pohledu Dynama mimořádně úspěšná. Pokud se nemýlím, pro vás osobně ale bylo úspěšné hned vaše první angažmá tady. Je to tak?

Určitě. Pro mě to tady začalo i skončilo vlastně stejně. Před patnácti lety si mě do Dynama vybral pan Cipro a já tady byl důležitým článkem týmu, který postupoval do ligy. A postupem jsem v Dynamu i končil, navíc jsem si ligu ještě v pár zápasech i zahrál. A jsem moc rád, že jsem mohl v Budějovicích zůstat.

Napadlo vás, když jste prvně do Budějovic přicházel, že tu zůstanete i poté, co kopačky pověsíte na hřebíček?

Samozřejmě, že ne. V těch dvaceti letech mě nenapadlo, že Budějovice pro mě budou taková srdcovka. Nicméně už ty dva roky, kdy jsem tu byl na začátku kariéry, to na mě dýchlo. Prostě je to tady super, klub jako takový a podmínky pro fotbal, výplaty chodí, to všechno je tady na top úrovni. Stejně tak ale i město samotné a jeho okolí, lidi tady, všechno je super.

Těšíte se, až vám v pondělí ten fotbalový kolotoč zase vypukne naplno?

Ve funkci jsem třetí týden a pořád mám co dělat, je ale fakt, že až v pondělí začne to, proč jsem to chtěl dělat. Že ti kluci zase přijdou, budu s nimi v kontaktu a moc se na ně těším. Samozřejmě i na ty nové, jejichž jména říct nemohu, ale vyhlédnuté je trenéři mají a intenzivní jednání s nimi klub vede.

Říká se, že druhá sezona pro nováčka bývá těžší než ta první, navíc vy jste si laťku nastavili hodně vysoko…

S tím souhlasím a v určité fázi sezony jsme si tu laťku nastavili vysoko až extrémně… Bylo to v době, kdy jsme měli tu šňůru výher v řadě a kdy někteří kluci hráli až na hranici svých možností. My tomu ale dle mého soudu šli naproti a do každého tréninku jsme šli naplno a cílevědomí. A taky jsme si každý zápas věřili. My jeli na Spartu a jeli jsme tam vyhrát! Anebo v Plzni, kde jsme hráli, myslím si, vůbec nejlepší zápas. My i tam jeli vyhrát. Když se nám povede těmto výkonům jen přiblížit, neměli bychom ani v nové sezoně mít obavy. I když zásah do mužstva byl velký, ale já věřím, že trenérům se zase povede mužstvo dobře poskládat a že se i podaří na výkony z minulé sezony navázat. Snadné to ale rozhodně nebude.

NOVÝ GENERÁLNÍ PARTNER

Jak už před časem Deník jižní Čechy informoval, v Dynamu probíhala jednání o možné změně majitele klubu. Dle posledních zpráv k této změně zatím nedošlo, nicméně Dynamo posílilo o nového generálního partnera, jímž se stala firma AutoDraft, provozující síť autobazarů a vedená třeboňským rodákem Karlem Kovářem. Tato firma získala i předkupní právo na odkup klubu.