Střelecky zazářil i před reprezentační pauzou v „anglickém“ týdnu, kdy dal v Příbrami, Ústí nad Orlicí a proti Zlínu v každém zápase gól.

A díky výstavní trefě proti Zlínu byl na svazovém webu zařazen do sestavy 8. kola.

Poslední ligové utkání se Zlínem před reprezentační přestávkou jste zvládli za tři body, hodně jste si oddechli?

Byla to velká úleva. Doma se nám v lize ještě nepodařilo vyhrát, a tak jsme to chtěli už zlomit. A jsme moc rádi, že se nám to podařilo a ty tři body jsme získali.

Navíc jste před Zlínem tři zápasy v řadě prohráli. O to víc jste určitě chtěli vyhrát?

Samozřejmě. Dobré je, že po zápase budeme během reprezentační pauzy mít víc prostoru na tréninky a na další zápas do Ostravy pojedeme s daleko větším sebevědomím. Vítězství nad Zlínem totiž dle mého názoru bylo zcela zasloužené.

Dobře rozehrané jste měli i předchozí utkání v Mladé Boleslavi, kde jste ale po velkých chybách o body nakonec přišli.

My jak v Mladé Boleslavi, tak v některých dalších zápasech gólů stříleli poměrně dost, ale lacino jsme inkasovali. O to víc jsme raději, že jsme se Zlínem udrželi nulu.

Proti Zlínu jste vstoupili do zápasu hodně aktivně, byl to záměr?

Byl. A myslím, že nejen na začátku, ale celý první poločas jsme byli jednoznačně lepší, měli jsme dost příležitostí a dali jsme taky zaslouženě i vedoucí gól. Ta druhá půle už byla spíš taková opatrná, ale zaplať pánbůh, že jsme to ubojovali a vyhráli.

Jak jste viděl ten svůj gól, který nakonec byl i gólem vítězným?

Dostal jsem dobrou přihrávku od Ledyho (Davida Ledeckého – pozn. aut.) a šel jsem jeden na jednoho, dal jsem si to do vápna a vypálil. Sjelo mi to přes šajtli a padlo to akorát po břevno.

Gól to byl nádherný. Skoro tak hezký, jako předtím ty nůžky v Boleslavi… Dá se říct, že teď máte patent na hodně pěkné góly!

Hlavní je, že mi to tam teď padá. A že se Zlínem z toho byly i tři body.



Gól jste dal i v poháru, měl jste někdy tak plodný týden?

Neměl. Je to poprvé v kariéře, co jsem ve třech zápasech v řadě, k tomu během jediného týdne, dal tři góly.



Zmínil jste se, že tři body se Zlínem byly velice důležité. Pojede se vám teď v neděli do Ostravy s těmi body líp?

Určitě. Na psychiku je moc dobře, že jsme tu nepříjemnou sérii tří proher zlomili. Pokusíme se na vydařený zápas se Zlínem navázat i teď v Ostravě proti Baníku.